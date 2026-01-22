「年終大掃除」來臨 整理清潔順序一次看

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】每到年終大掃除季節，廚房油污、浴室水垢、洗衣機內槽異味、房間悶味，總讓人一樣一樣處理到心累。有些污垢看得到，有些卻藏在平常看不到的地方，像是洗衣機內槽，久了容易累積棉絮、水垢與殘留物，影響清洗感受。不少家庭習慣定期清理表面，但對於「機器內部」往往不知從何下手，也擔心使用方式太複雜。

清潔其實不必這麼複雜

台灣清潔用品品牌【豪斯克寧】觀察到多數家庭的清潔需求，將日常常見的基礎清潔原料，運用在洗衣機內槽清潔上，設計出操作簡單、流程清楚的清潔方式。

廣告 廣告

不需要拆機、不必專業工具，只要依照步驟使用，就能帶走洗衣槽內長期累積的髒污與異味來源，讓洗衣環境回到清爽狀態。

清洗的過程中，常能看見許多髒污。這些不易察覺的累積，也提醒我們除了表面清潔，家中設備的內部清潔同樣值得留意。（圖／豪斯克寧提供）

使用方式分享｜清潔小撇步一次整理

這款洗衣機內槽專用洗滌粉，直立式與滾筒式洗衣機皆可使用，適合多數家庭日常保養或年終大掃除時搭配。

基本使用方式

15 公升以上洗衣機：

一次直接加入整包洗滌粉，不需另外分裝，操作簡單。啟動槽洗淨或是高水位模式，讓洗衣槽在運轉過程中，將內部累積的髒污帶出。

小撇步 ①｜搭配舊毛巾一起洗

將不再使用的舊毛巾，在清洗時一併放入洗衣槽中，毛巾在攪動過程中，能協助吸附一些較細碎的棉絮與髒污。清洗結束後，毛巾可直接丟棄，清理也更省事。

小撇步 ②｜搭配撈網更方便

清洗過程中，有時會看到水面浮起一些表層的髒污或棉絮，這時可使用撈網將其撈出，避免再次附著在槽內上。

小撇步 ③｜可使用溫熱水

若洗衣機條件允許，也可以搭配溫熱水進行清洗，讓洗滌粉溶解的更完全，裡頭的酵素更能發揮洗淨效果。

當洗衣機內槽清洗後，清潔不只是表面的乾淨而是讓長期使用的設備回到更舒適的狀態，為日常洗衣多留一份安心。（圖／豪斯克寧提供）

大掃除季節的小幫手

從廚房、浴室到洗衣空間，清潔不只是表面的乾淨，而是把長時間累積的髒污一次整理好。用對方法，就能讓年終大掃除變得更輕鬆，也更貼近日常生活的需要。

愛護家人，找回安心，「豪斯克寧」一直在你身邊！ https://house-clean.com.tw/

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告