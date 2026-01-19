年終大掃除「自己的環境自己顧」石門區率先響應

石門區率先響應年終大掃除環保志義工打掃環境。（圖：新北環保局提供）

農曆新年前除舊佈新，新北環保局鼓勵大家提前大掃除，石門區公所今年「年終大掃除」搶先起跑，環保局長程大維、石門區長吳家兆及九位里長、志義工共同響應，以實際行動整理環境迎接馬年。

環保局長程大維表示，「環境好不好，看里長就知道」。里長與志義工是環境維護的第一線守護者，從巡查、道路清潔、資源回收、污染通報、登革熱防治到環境教育宣導，無不親力親為。目前新北已有超過七成的里，訂定每週或每兩週固定打掃的「環境清潔日」。此外，推動超過十年「里環境認證」已建立深厚夥伴關係，去（一一四）年更有八百零五個里參與，參與率高達七八％，創下歷年新高，代表「環境要好，靠的是夥伴的力量」。

環保局提醒，年終大掃除應「內外兼顧」，戶外部分可加強清掃周邊道路、後巷整潔、清除積水容器與整理閒置物品，降低病媒孳生風險；室內建議選用具「環保標章」清潔劑，並注意防護與通風，避免不同清潔劑混用。此外，垃圾分類務必將一般垃圾、廚餘及資源回收三類交付。廚餘須瀝乾水分再交由垃圾車清運，資源回收方式可至環保局「回收物品易查通」網站（https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Page/16）查詢。如需年前清運大型家具，請於二月六日前預約；二月七日至二月十六日登記僅受理年後清運。