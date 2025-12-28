年終大掃除 關懷弱勢志工總動員

花蓮吉安鄉這戶弱勢家庭，歲末打掃除，由志工來幫忙，吳家一家三口，老母親雙眼失明、哥哥智能障礙，生活大小事只靠吳女士，偏偏家中堆滿雜物，不僅髒亂也嚴重影響居住品質，清掃前後的情況變得如何呢？趕緊了解。

來喔洗好的衣服、破掉的棉被就隨手掛在樓梯間。 「很重。」

只有五坪大的客廳塞滿各種雜物，連走路都得小心注意。慈濟基金會社工師 徐慧苓：「藍女士年紀比較大了，有一些血糖的問題，之前也在家裡有好幾次跌倒，就想說要改善她們家的居家環境，然後也預防，她又一直再跌倒的狀況再發生。」

廣告 廣告

「全部搬出去。」

案家 吳小姐：「看到家裡很髒，心理壓力真的很大，平常如果我整理的話，把東西拖出來，然後我媽又把它撿回去，像鄰居不要的東西，她也都把它收回去 越囤越多。」

無力又無奈的吳小姐，與生病的媽媽，還有多重障礙的哥哥同住在一個屋簷下，慈濟志工得知他們的困境，發動螞蟻雄兵的力量，一起來協助清掃。慈濟志工 陳榮欽：「這麼多東西積在家裡面，他們連行動都會不方便，所以整個家庭環境 衛生，感覺都是很不舒服，所以我們就很積極地，跟案主的女兒商量，說是不是找一個時間，來趕快清掃一下。」

「要再拿一個紙袋嗎，再拿一個塑膠袋 (好)。」

做好事一呼百應，青年志工不但自己來，還揪朋友一起行善。來自南投的意雯，與新竹的孟伸，花蓮的心靈之旅，滿載而歸。慈濟志工 楊蘭崴：「我的朋友選了這個時間點來，很剛好 真的很好的因緣，然後他們也沒有真正來到地方上，做過這樣的事情，就是去到案家 去幫忙打掃，就像上人講的 見苦知福再造福，我覺得很好。」

「給我 給我。」

志工 翁意雯：「有點鼻酸，就會覺得，這如果是我自己一個人 要怎麼辦，想幫多一點 想快點把它整理完。」

志工 謝孟伸：「感覺其實滿踏實的，就覺得我們真的有幫到他們。」

「這個要回收。」

忙了一整個上午，清理出來的雜物裝滿了資源回收車，原本連走路都困難的起居空間，終於恢復整潔樣貌。吉安鄉長 游淑貞：「我們相信慈濟的師兄師姊，跟吉安鄉公所，也會克盡後續未來，關心 長遠的關懷，來做為在今天打掃之後的，共同關心的一股力量。」

這不只是打掃行動，更是一場溫柔的陪伴與支持，歲末年終，希望能讓一家人感受到溫暖關懷，也為新的一年開啟安心生活的新起點。

更多 大愛新聞 報導：

南投啟智教養院洗牙 慈青陪玩兼顧衛教

一早起床視線模糊 當心眼中風上身

