年終大掃除 115年小年夜、除夕 臺北市加收垃圾

每逢奇數月25日都是民眾發票對獎的日子，沒中獎的發票多半丟棄紙類回收桶，但對獎後未中獎的發票證明聯可以回收嗎？ 電子發票證明聯不能回收 原因在「感熱紙材質」 南投縣政府環境保護局指出，電子發票紙張材質為感熱紙，由許多化學塗層合成紙材製成，會影響再製紙漿品質，請丟棄至一般垃圾。 為何感熱紙能作為紙本資料印製用途？ 環境部化學物質管理署解釋，關鍵在於它表層有固態的染劑與合適的基質，屬於熒烷類的隱色染料以及磷酸正十八酯，感熱紙上的基質遇熱到其溶點時，染劑會與酸性物質反應而產生顏色，市面上感熱紙多半是顯示為黑色為主，遇熱印製完成後，接觸到空氣冷卻，表層的染劑呈現亞穩定狀態可以呈現我們的交易資料作為憑證，但不適合長期保存，因為染劑的顏色會隨時間而褪去。 傳統長條紙本發票屬紙類 但也暗藏環境負擔 至於長條狀的傳統紙本發票為紙類，屬可回收物品。其是用熱碳帶將文字呈現出來，但這些熱碳帶都是塑膠，對環境也會造成污染！更環保的方法就是使用電子載具，盡量利用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，可以減少垃圾量並省下對獎時間。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

