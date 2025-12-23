年終大清洗！拜登時期的30名駐外大使被召回 川普全換上自己人馬

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普放話清洗所謂的「深層政府」，歲末年終又來一波！英國《衛報》23日引述外交圈知情人士報導，近30名美國駐外的大使與高階外交官，突然遭到川普政府召回，以便換上忠誠派，好將後者在國務院內提拔升官。

重量級的民主黨籍參議員對此痛批，只看忠誠、不看能力的外交清洗，就是將美國的領導地位白送給中國。

清洗「深層政府」

這場突如其來的大使召回，發生於上週。據兩名匿名的國務院官員透露，至少29國的美國大使與高階外交官，自17日起，陸續接獲他們任期將於明年1月結束的通知。所有遭替換的外交官都是在前朝拜登所任命，他們閃過了川普就任之初針對所謂「政治任命」的首波清洗，但終究沒躲過第二波。

這場人事大地震極不尋常，因為都是鎖定在外交體系晉升的職業外交官。依照慣例，即便大使由總統任免，但都會尊重他們的政治中立，讓他們做完3至4年的任期，不受政府換人的影響。

但川普2.0本就一點也不尋常，早已放話要開除他們口中的「深層政府」公務員，引發外界抨擊政府在清洗職業文官階層。當中也包括外交官。《衛報》就此去信詢問國務院，一名資深官員回信稱「這只是任何政府都有的標準程序」，並強調「大使是總統的個人代表，總統有權確保派駐這些國家的人員能夠推動『美國優先』議程」。

該名資深官員也證實，遭召回的大使不會被開除，而是重新指派職位。大使被大規模召回的消息，最早由美國新聞網站Politico所報導。至於受影響名單有明顯黨派之別，為美聯社率先披露。

外交晉升「政治化」

川普的外交人士大清洗，引發代表美國外交官的工會直呼「深感擔憂」。不少美國外交官同樣告訴《衛報》，那些被認為對川普政府忠誠的人士，將有望獲得升官，連帶使得外交晉升變得「政治化」。

該公會「美國外交服務協會」（AFSA）發布聲明譴責新政策，指出外交同仁在前政府時忠實執行政策，不應為此受罰，並要求國務院務必說明此變動如何促進「公平」，而且不少人今年獲推薦卻無法升遷，還得因他人提前晉升而面臨不利處境，國務院須給他們交代。

川普政府這波人事異動是悄悄進行，並未對外公布。因此事情能夠曝光，都是依靠國務院職員趁著上週末，將收到召回通知的同仁彙整成完整名單。一名前職員與被清洗的大使通過話，他忍不住痛批：「這就是一場鬧劇。這就是隨機挑選，沒人知知道他們為何被撤換、為何活了下來。」

非洲是受這波整肅最大衝擊的地區，包括尼日、烏干達、索馬利亞、象牙海岸、模里西斯、奈及利亞、加彭、剛果、蒲隆地、盧安達與喀麥隆。當中如烏干達、剛果、喀麥隆等國都握有全球關鍵礦藏資源。另外中東的埃及與阿爾及利亞，歐洲的北馬其頓、蒙特內哥羅、亞美尼亞與斯洛伐克，同樣大使被召回。

美國總統川普與中國國家主席習近平10月底在南韓會面。年終川普政府的外交大清洗，一口氣召回近30名大使，引發民主黨人痛批，是將美國的領導地位白送給中國。（圖／翻攝自X平台 @BitcoinJunkies）

領導地位送給中國

參議院外交委員會的民主黨首席參議員沙欣（Jeanne Shaheen）毫不留情地開炮：「我們還有80個大使懸缺，但川普總統卻將專業外交官撤換下來，而這些人可是不論誰在位，都忠實執行任務。此舉就是將美國的領導地位，白白送給中國與俄羅斯。」

外交大清洗引發震撼，國務卿盧比歐（Marco Rubio）於上週的記者會試圖淡化爭議，「各地區機構的外交事務官員，所擁有的權力比以往要大。我們正改變這個地方，讓第一線駐外使館不再被動接受由上而下的命令，而是也能由下而上提出想法。我對此很自豪，也相信即便我離任後很久，也能持續帶給未來的國務卿巨大回報。」

