年終好康照過來 定檢登錄抽好禮、電動二輪車補助倒數計時

▲海報，電動二輪車補助。（圖：宜蘭縣環保局提供）

宜蘭縣一一四年度機車定檢簡訊登錄及電動二輪車補助雙重優惠倒數計時！環保局提醒，民眾於年底前完成線上「機車排氣定檢簡訊登錄」登錄即可參加抽獎，同時購買電動二輪車或純報廢老舊機車者，也應儘早完成相關程序，把握補助機會。環保局呼籲民眾主動完成登錄與定檢，共同落實污染減量，提升空氣品質。

另環保局指出，老舊燃油機車排放空氣污染物，不僅影響空氣品質，也危害民眾健康。此年度凡汰除民國一O三年底前出廠之燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲補助二萬四三00元；若僅新購電動二輪車，亦可獲最高一萬七千元補助。今年也新增老舊機車純淘汰補助，每輛補助五00元。補助詳情可至宜蘭縣環保局網站（http://www.ilepb.gov.tw/）查詢，或洽詢本縣機車定檢服務專線0三-九九0一五二九。

為推動機車定檢Ｅ化通知，環保局今年舉辦「機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動」，車主登錄車牌號碼及行動電話後，可透過簡訊即時接收排氣定期檢驗提醒，避免因未收到紙本通知而逾期受罰，同時也減少紙本通知寄送，兼顧便利性與環境永續。截至目前已完成近五萬九千件登錄，並已抽出及發送八00份禮券，環保局籲請尚未登錄的車主儘速完成車牌號碼與行動電話登錄（https://pse.is/8h33hs），不僅可參加登錄抽獎，在年底前完成一一四年度排氣定檢的車主，還可再獲一次抽大獎的機會，獎項有禮券及iPad等好禮。