年終好運差點GG！尾牙紅包掉路邊 警神推理鎖定失主

有民眾行經臺中市南屯區大墩南路段附近，發現地上有一包印有「參獎」字樣的尾牙紅包袋。（圖／東森新聞）





年終尾牙季熱鬧登場，卻也有人差點把好運弄丟！日前一名熱心民眾行經臺中市南屯區大墩南路段附近，發現地上有一包印有「參獎」字樣的尾牙紅包袋，裡頭裝有新臺幣12,000元現金，擔心失主心急如焚，立刻將紅包送到派出所。

警方研判，現正值年末尾牙旺季，失主極可能是到附近參加公司尾牙或聚餐的民眾，加上拾獲地點鄰近婚宴會館及多家餐廳，隨即主動聯繫周邊婚宴會館協助查詢。

協尋不到短短20分鐘，警方便透過餐廳聯繫上36歲呂姓失主，對方得知「消失的參獎紅包」找回來了欣喜若狂，並主動表示想向拾得民眾表達感謝之意。員警也貼心協助雙方通話，兩人透過電話互相道謝。

