年終家電大放送 加值回饋精緻實用好禮

記者古可絜／綜合報導

隨著年終腳步接近，許多家庭也開始著手為新的一年汰舊換新、升級居家娛樂設備，CHIMEI奇美家電推出「奇美超能AI迎新好禮嗨」登錄送活動，精選旗下多款液晶顯示器，具備AI技術的智慧影音表現，以及多元尺寸與高性價比配置，活動自即日起至3月31日止，凡購買指定機種並完成官網發燒活動登錄，即可獲得超值實用好禮。

「奇美超能AI迎新好禮嗨」登錄送好禮活動即日起至3月31日止，購買指定機種液晶顯示器，至活動官網登錄資料（https://electronics.chimei.com.tw/event/3bC69883a281Ba5）即贈CHIMEI智能空氣循環清淨機、CHIMEI 12L蒸氣氣炸烤箱、CHIMEI咖啡果汁二合一雙享機、CHIMEI無線手持直立兩用吸塵器、CHIMEI 1.7L不鏽鋼防燙快煮壺、CHIMIE雙電壓負離子吹風機等好禮。

廣告 廣告

活動指定機種液晶顯示器包含，奇美家電大4K Mini QLED顯示器「UM20系列」以「超能AI」為核心，將AI智慧運算導入影像優化、音場調校與歡唱K歌功能，讓整體影音效果能自動優化呈現，帶來更令人驚艷的觀影體驗。透過超能AI影像演算，UM20系列可即時分析畫面亮暗、對比、色彩層次、景深與膚色等，主動調整細節，使影像在明亮場景中依然清晰通透、暗部畫面層次分明，呈現穩定且細膩的視覺效果。更新穎的是，UM20系列搭載「AI卡拉OK模式」，不再需要傳統伴唱機，只要輕鬆在YouTube或YouTubeMusic選擇MV或歌曲，按下遙控器麥克風鍵，即可進入歡唱模式。

奇美家電大4K顯示器「G3系列」以實用導向的4K畫質與紮實規格為核心，滿足家庭日常觀影、追劇與娛樂需求。G3系列搭載Dolby Vision™ 與 Dolby Atmos®劇院級影音技術，畫面細節清晰明暗分明，不論是追劇、看電影或沉浸在高張力的遊戲世界中，都能享受如臨現場的視覺與聲音饗宴；內建Google TV平臺，支援個人化推薦、Hey Google智慧聲控、內建知名影視串流平臺與Google Cast，讓家庭成員能輕鬆切換內容、串聯各式外接設備，滿足不同使用情境。

在年終換機期間入手CHIMEI奇美家電指定65吋液晶顯示器，並完成官網登錄，即可獲得CHIMEI咖啡果汁二合一雙享機。（CHIMEI提供）

奇美家電大4K顯示器「G3系列」以實用導向的4K畫質與紮實規格為核心，滿足家庭日常觀影、追劇與娛樂需求。（CHIMEI提供）

「奇美超能AI迎新好禮嗨」登錄送活動，自即日起至3月31日止，凡購買指定機種並完成官網發燒活動登錄，即可獲得超值實用好禮。（CHIMEI提供）