年終少發7萬！她質問主管仍不滿「感覺被話術」 網友傻眼：這是常識

一名女網友稱自己年終少領了7萬元，掀起網友熱議。示意圖／攝影陳儷文

距離農曆新年僅剩不到2週，不少公司已陸續經發放年終獎金，不過一名女網友領完年終後卻換來一肚子氣。她表示，入職時人資明明告知年終為6個月，但實際入帳卻發現少了7萬元，詢問下才得知公司年終並不是以「月薪」計算，讓她氣炸直呼想離職。

一名女網友在Dcard以「領完年終才知道被騙底薪算法根本陷阱」為題發文，她表示自己經歷一整年的辛勞，終於在年前收到了年終獎金，但卻和想像中的「差很多」，當下馬上跑去詢問主管，才被告知公司年終獎金的真正算法。

廣告 廣告

原PO表示，至今才得知公司的年終獎金是以「底薪計算」，但在面試時，人資僅告知年終有6個月。她舉例，自己現在月薪為4萬元，每年原本可以領到24萬元的年終獎金，以底薪2.8萬元計算，如今卻只能領到16.8萬元，兩者差了近7萬元，等同可以出國玩一趟，如此大的差異讓她有種被「話術」的感覺。

除了年終獎金，連勞退提撥同樣以底薪計算，只剩下1680元，與現在月薪應該提撥的2400元差距也不小，諸多不合理之處讓她萌生想離職的衝動。她也提醒，在面試時一定要問清楚「底薪是多少」、 「年終用底薪還是月薪算」，以免發生誤會搞得心情不好。

貼文曝光後掀起網友熱議，大部分網友直言年終獎金以底薪計算是常識「台灣多數公司都是用底薪在算」、「臺灣用全薪算全台沒幾間吧」、「是你自己不懂」、「算年終就只用底薪算是很正常的」，也有網友直呼「別嫌了」、「至少你還有6個月」、「有六個月該偷笑了」。



回到原文

更多鏡報報導

日本超狂外送員爆紅！月接破千單「年收上看千萬」...網友全跪了

黃金現在還能追嗎？財經專家曝「進場策略」...投資人務必搞懂2件事

丟臉丟到日本！台旅客北海道訂車無聲放鳥 司機「雪中苦等2小時」...身分遭起底

要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言