年終尾牙到酒店續攤爛醉嗆泊車小弟 遭警壓制在地帶回管束

〔記者姚岳宏／台北報導〕25歲林姓男子昨晚參加公司尾牙聚餐，深夜到台北市林森北路一間酒店續攤，今天凌晨要離場時卻與酒店泊車小弟口角衝突，由於處泥醉狀態，店家不願事態擴大，無奈報警，快打警方到場，他還繼續大呼小叫，警方只得將他壓制在地，帶回派出所進行保護管束。

中山分局中山二派出所守望員警今天凌晨2時許，發現林森北路營業場所前有民眾發生糾紛，遂前往查處，並通報支援警力到場。

經到場了解，是從事營建業的林姓男子參加公司尾牙聚餐後，疑因不勝酒力，於店家協助攔搭計程車時，突與現場服務人員發生言語糾紛，林男因處於泥醉狀態，情緒行為不穩，為維護他人及員警安全，警方遂於2時35分將其帶返所執行管束，狀況穩定後由友人帶回。

警方藉此呼籲，適逢年終尾牙及各項聚餐時節，民眾飲酒應適量，避免酒後引發紛爭。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

