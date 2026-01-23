年終平均10.6個月！虎航績效獎金出爐 員工再調薪5.3%

記者鄭玉如／台北報導

台灣虎航董事會通過2025年績效獎金方案，平均發放10.6個月，並拍板2026年全體員工平均加薪5.3%。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航今（23）日召開董事會，通過「2025年員工績效獎金」發放方案，決議平均發放10.6個月績效獎金，並同步拍板2026年度調薪政策，全體員工平均加薪5.3%，展現幸福企業精神。

台灣虎航表示，經全體同仁的努力，2025年虎航營運表現亮眼，年度營收再攀歷史新高。即便過去一年全球航空產業面臨飛機修護能量緊湊、場站營運成本提高，及各項物價上漲等外部挑戰，仍展現出經營韌性，也感謝同仁在挑戰的環境中堅守崗位，創下營收佳績。

台灣虎航強調，公司秉持「獲利共享」的經營理念，董事會今日正式通過績效獎金方案，將發放平均10.6個月的績效獎金，讓員工共享公司成長的豐碩成果。另外薪資調整方面，2026年為每位員工平均調幅5.3%，至於機師及時薪人員，依薪資結構另行辦理。

台灣虎航指出，希望透過具競爭力的薪資與獎酬制度，吸引並留住優秀人才，為公司下一階段營運成長注入關鍵動能。

台灣虎航先前也分享公司特殊福利制度，自今年1月1日起正式實施「每年7日福利補休假」制度，在法定特休與國定假日外，額外提供7天福利補休；且因應國定假日出勤，薪資將加倍發給並提供1日補休。

