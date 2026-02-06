年終平均3.7萬！ 23％自認領不到 員工不考慮跳槽「至要少9萬」





年關將近，來到大部分上班族，發年終獎金的日子，根據yes123求職網的調查發現，上班族預估將領到的年終獎金，平均有3.7萬元，這其中有22.7%自認將「領不到」年終獎；若扣除預估領不到的，平均值則落在4.8萬元。

若年終獎金不夠，為解決燃眉之急，有80.2%的上班族選擇「打工賺錢」、55.1%的選擇「向父母長輩借錢」、41.3%選擇「向銀行信用貸款」，33.8%「向同事借錢」、27%「向公司預支薪水」。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌建議，雇主若想打動勞工的心，同時「完全不考慮」跳槽、離職，勞方希望平均年終獎金，「至少」要達到8.9萬元起跳的等級。

楊宗斌提醒，企業主針對有返鄉需求的員工，鼓勵「不扣薪」提早下班去搭車、搭機。除了屬於「急件」的公務外，也不鼓勵員工年節時回公司加班，好好利用這九天連假，享受天倫之樂或是充分休息，年後再出發。

