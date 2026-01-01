年終悲劇！台中醫學中心傳墜樓案 死者身分查出「非病患」

社會中心／程正邦報導

年終悲劇！台中某醫學中心傳墜樓案，死者身分查出「非病患」。(示意圖)

在全台迎接 2026 年倒數的歡樂氣氛前夕，台中市某知名醫學中心卻驚傳憾事。2025 年 12 月 31 日傍晚 5 時許，一名年約 50 多歲的女子突然從醫院高樓層墜落，重摔在院外人行道上。雖然事發地就在醫院旁，醫護人員隨即到場搶救，但女子最終仍傷重不治，警方初步調查更發現死者並非院內病患，案情仍有待釐清。

跨年夜人行道驚傳巨響 路人直擊墜樓慘劇

事發當時正值下班與準備跨年的交通尖峰時段，醫學中心周邊人流量大。有目擊民眾向警方表示，當時正行經醫院外人行道，突然聽到一聲如爆炸般的重擊巨響，轉頭一看發現一名女子倒臥在地，地面血跡斑斑，場面極為駭人。

由於地點就鄰近急診室，醫護人員獲報後第一時間帶著急救器材衝往現場，並就地展開心肺復甦術（CPR），隨後將女子送入急診搶救，遺憾的是，該女子因全身多處骨折且傷勢過重，仍於跨年夜宣告死亡。

身分謎團：死者非病患 警方釐清墜樓動機

事發初期，外界一度揣測墜樓者可能是因久病厭世的住院患者，但據《自由時報》報導，經過警方調閱監視器與核對院內資料後發現，死者為一名 50 多歲的女性，並非該醫學中心的住院病人，當天也沒有掛號門診的紀錄。

警方在女子墜落的高樓處進行採證，現場並未發現打鬥痕跡或外力介入跡象，初步排除他殺嫌疑。目前警方已聯繫家屬，試圖了解女子為何會在跨年夜獨自前往醫院，以及其生前的心理狀態與近期生活狀況，以釐清確切的墜樓動機，並依規定報請台中地檢署檢察官進行司法相驗。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

