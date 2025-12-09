年終成果發表 教局：3關鍵力促教育升級

教育局長鄭新輝在現場體驗學生們設攤的遊戲。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕南科報導

教育局九日在蓮潭國中小舉行「進化．蛻變—教育再升級．一起變更好」年終成果發表會。今年展現數位科技融入教育，教育局長鄭新輝帶領與會來賓實際體驗，未來將強化數位學習環境、成立安定教研中心、投入五千多萬元新增二處央廚，提供更好的午餐。

年終成果主題以「教育建設力、創新教學力、幸福守護力」三大關鍵力量如何推動台南教育全面升級。鄭新輝表示，在市長黃偉哲的支持下，持續以「扎根基礎，迎向未來：點亮每個孩子心中的希望」為願景，為孩子扎根基本學力、培養美學創思力、問題解決力、智慧科技力、全球溝通力，交出亮麗成績單。

廣告 廣告

今年南市在各項教育評比屢創佳績，包括樂齡學習績優城市特優、健康促進學校卓越縣市獎、校園資訊基礎環境特優、「績優數位學習推動辦公室卓越獎」與「因材網績優縣市獎」雙獎、家庭教育中心獲中輟輔導績優單位、辦理社大業務優等、海洋教育推手獎地方政府獎等；另亮點學校團隊也榮獲全國教學卓越獎二金二銀、四校榮獲閱讀磐石獎等，總計超過七十項以上全國第一的肯定。

新的一年將持續升級教育軟硬體建設，包括升級校園汙水系統、推動生生有平板等設備，強化校園數位學習環境、成立安定教研中心、投入五千五百一十七萬元新增二處央廚；持續深化ＰＢＬ課程、機器人教育、打造ＡＩ學習生態等。