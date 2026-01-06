年終拚百萬倒數！普發一萬桃園百倍奉還發票登錄1/7截止
桃園年度最大消費盛事「普發一萬 桃園百倍奉還」活動進入最後倒數時刻！桃園市政府經濟發展局提醒，活動發票登錄服務將於明(7)日23時59分關閉，還未完成發票登錄的市民朋友，趕快完成登錄，才不會錯過獲得百萬現金過好年的機會。
所有在活動期間（114/11/12至114/12/31）於桃園市設立登記店家消費滿100元的發票，請市民朋友務必把握最後一天完成登錄，才有機會在1月9日(五)的壓軸抽獎中獲得100萬的現金大獎。
此外，為推動數位市政，桃園市智慧城鄉發展委員會加碼推出「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽獎活動」，只要市民朋友下載市民卡APP，註冊成為【市民卡APP尊榮會員】，並領取抽獎券，即可參加抽獎，有機會獲得【百倍奉還儲值金1萬元】，參加登錄期限也是到明(7)日23時59分前註冊完成，並於活動內頁點擊本活動「我要參加」按鈕者，即可獲得抽獎資格。
經發局再次強調，1月9日的壓軸抽獎將是活動最高潮，屆時將抽出現金100萬元的幸運得主。請民眾務必把握最後機會，立即上網登錄發票，讓您的每一筆消費都成為把百萬現金帶回家的機會。詳細活動資訊與登錄網址請上「桃園百倍奉還」及「桃園市民卡APP 尊榮會員專屬抽活動」官方網站查詢。
