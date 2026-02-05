年終掃除防鼠害 新北啟動拼乾淨行動嚴防鼠患過好年

（記者陳志仁／新北報導）農曆春節將至，新北市政府自今（115）年1月17日起全面啟動「相揪厝邊，作伙拼乾淨」年終大掃除行動，號召市民朋友一同整理居家內外環境；環保局強調，打掃不僅是除舊佈新，更要同步落實「防鼠三原則」，並將加強高風險場域稽查，與市場處聯手防治鼠害，確保環境整潔。

圖／清潔隊員於市場周遭側溝清淤，維護環境整潔與水溝暢通 。（新北市政府環保局提供）

新北市政府環保局局長程大維表示，環境整潔是防治鼠害的關鍵，環保局將針對餐廳、小吃店等高風險場域加強稽查，避免食物殘渣及油脂排入水溝，成為老鼠覓食熱點；若查獲環境髒亂情形，將依《廢棄物清理法》要求土地或建物所有人限期改善，逾期未改善者依法告發處分。

市場處處長李長奎指出，傳統市場因食物的種類多元，是防鼠重點區域，目前已要求各市場管理單位及攤商落實「收攤即清、廚餘不落地、不排入側溝」原則，加強自主環境維護；若發現老鼠蹤跡，也會於適當位置投放殺鼠劑，以降低鼠害風險。

環保局說明，民眾只要掌握「防鼠三原則」，即可有效降低鼠害；斷糧方面，食物與廚餘須妥善密封，垃圾應即時交付清運；斷路方面，門縫、牆角孔洞可加裝防鼠條或封補，阻斷老鼠入侵路線；斷居住則需清除陽台、後巷及室內外雜物，減少老鼠藏匿空間，維持環境乾淨明亮。

圖／民眾只要掌握「防鼠三原則」，就能有效降低鼠害風險。（新北市政府環保局提供）

此外，民眾若於居家或社區發現老鼠蹤跡，可依「靠牆放、多點少量、持續觀察」原則使用殺鼠劑，家中若有嬰幼兒或寵物，務必使用鼠餌盒並置於隱蔽處，避免誤食；處理鼠屍時應配戴口罩與手套，先以1:9稀釋漂白水消毒後密封，交由一般垃圾清運。

環保局呼籲，掃除做得好，老鼠自然跑；年終大掃除是全面檢視居家與社區環境的最佳時機，只要全民齊心做好清潔與防鼠工作，就能讓城市更乾淨、生活更安心，迎接嶄新的一年。

