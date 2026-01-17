年終掃除 大型家具清運2月6日截止

農曆新年前大掃除象徵除舊布新，新北市環保局17日在石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，由環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長、志義工共同響應，以實際行動整理環境，迎接新年。環保局提醒，民眾如需年前清運大型家具，2月6日前向所在地清潔隊預約登記。

程大維表示，里長與志義工是環境維護第一線守護者，日常巡查、道路清潔、資源回收、汙染通報、登革熱防治到環境教育宣導，無不親力親為。目前新北已有超過7成的里訂定每周或每2周固定打掃的「環境清潔日」。「里環境認證」推動超過10年，去年更有805個里參與，參與率高達7成8，創歷年新高。

環保局提醒，年終大掃除應採取「內外兼顧」的策略，戶外部分可加強清掃住家周邊道路、後巷整潔、清除積水容器與整理閒置物品，降低環境髒亂及病媒孳生風險。室內部分，建議優先選用具「環保標章」的清潔劑，清潔作業時，可配戴口罩、手套，避免呼吸道或皮膚直接接觸灰塵與髒汙，並保持室內通風。

此外，年終清理務必落實垃圾分類，依規定分為一般垃圾、廚餘及資源回收3類交付。廚餘請先瀝乾水分再交由循線垃圾車廚餘桶清運。如需於年前清運大型家具者，請於2月6日前向所在地清潔隊預約登記；2月7日至16日登記受理年後清運預約服務。

環保局說，年終大掃除啟動活動從「台灣頭」石門區開跑，希望傳遞「自己的環境自己顧」的理念，讓環境整潔成為日常習慣。