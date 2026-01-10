年終換機潮發酵 安卓手機這幾款降最多

【記者趙筱文／台北報導】手機市場進入年終換機決戰期，價格下修主力明顯集中在Android陣營。從通路門市實際銷售價格來看，多款Android手機在年底促銷與庫存調整雙重影響下，降價幅度與金額明顯放大，成為本波降價榜的最大贏家，也讓年底成為近年少見的Android入手甜蜜點。

根據傑昇通信統計2025年12月門市手機銷售價格，本月降價榜罕見多達11個品牌入榜，顯示Android市場競爭白熱化。整體來看，單機累計降幅約落在3%至27%，單月降幅約2%至18%，年末大關確實加速通路價格調整節奏，而降價幅度與金額表現最突出的，多半集中在 Android 陣營。

廣告 廣告

若以單月降價金額觀察，降價冠軍由主打電競體驗的iQOO 15（16GB/512GB）拿下。該機上市僅一個月，便直接下修3,000元，降幅約10%，成為12月降價最有感的單一機型。傑昇通信分析，iQOO作為首次正式引進台灣市場的品牌，面對已高度成熟的電競手機市場，必須在上市初期透過更積極的價格策略，快速建立品牌能見度並搶攻市佔。

在月降幅表現方面，Nothing旗下的CMF Phone 2 Pro（8GB/256GB）以18%的跌幅居榜首，價格從10,990元下修至8,990元，正式跌破萬元門檻。傑昇通信指出，CMF Phone 2 Pro主打可更換式後蓋與鮮明工業設計，原本屬於相對分眾取向，但當價格帶下探至8千元區間後，對於重視外型風格、預算有限的消費者而言，入手吸引力大幅提升。

若以累計降價金額來看，Android高階機種同樣出現明顯價格鬆動。其中，定位於商務與高階摺疊市場的三星Galaxy Z Fold7（16GB/1TB），累計降價金額高達16,410元，成為本次降價榜中「總降最多」的機型。傑昇通信觀察，隨著摺疊機上市時間推進、競品選擇增加，通路必須透過更具吸引力的價差，來刺激原本觀望中的高端消費族群，年底折扣幅度也逐步拉近歷史低點。

此外，向來在Android陣營中價格表現相對穩定的華碩Zenfone 12 Ultra（16GB/512GB），12月價格同樣出現明顯鬆動，單月下修2,000元，累計降價金額達5,500元。傑昇通信指出，在未來產品線規劃仍具變數的情況下，通路端加快既有庫存去化速度，也使現階段價格更貼近甜蜜點，對偏好高效能直立式旗艦的消費者而言，是相對有利的進場時機。

整體而言，傑昇通信認為，12月手機降價潮的真正主戰場落在 Android 陣營，無論是電競手機、中階設計取向機型，或是高階摺疊與旗艦款，價格彈性都明顯放大。對於年底或農曆年前有換機需求的消費者而言，Android手機在選擇數量、價格落差與議價空間上，整體優勢更為明顯。

從降價榜可見，Android手機成為近期價格調整主力，其中iQOO15以單月下修3,000元居冠。傑昇通信提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

