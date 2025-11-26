年終撿便宜 花蓮分署稀有黃金飾品12/2拍賣

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）歲末年終，行政執行署花蓮分署將釋出多件稀有黃金飾品、多筆地點佳價格實惠的不動產拍賣，提供民眾年終撿便宜、理財置產好機會。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布訊息表示，原訂於雙11當天舉行的黃金飾品拍賣會，因颱風鳳凰影響而停止拍賣，將於12月2日回歸登場。這批備受關注的黃金飾品，經台北市金銀珠寶商業同業公會專業鑑定結果，均為成色970至998間之高純度黃金，在國際金價行情持續看漲下，有興趣的民眾或業者別錯過。

另外，還有壽豐鄉政明段3筆農業區用地，土地方正平整，交通便利，地理位置佳，總面積約1187坪（持分均2分之1），拍賣總價僅新台幣432萬元；光復鄉大豐村尚德街建物及其坐落基地（持分均2分之1），這次是最後一拍（4拍），底價僅89萬元，超值實惠。

花蓮分署指出，拍賣標的均提供「無人機空拍影片」（https://gov.tw/xnt），民眾可從不同視角了解不動產全貌。

花蓮分署表示，這次拍賣從當日下午2時15分起開放登記，預計於3時起（不動產拍賣程序結束後）開始競標。活動當日現場安排花蓮善牧中心、黎民教養院及花蓮看守所設攤，民眾除參與法拍，還可購買公益商品，一次滿足多種需求。

不動產部分，統一於下午3時整開標，且均兼採「現場」與「通訊」投標。其他更多不動產拍賣資訊，可至行政執行署拍賣公告查詢系統查詢（https://gov.tw/3eF）。（編輯：張銘坤）1141126