年終放大術曝光！ 這檔全球型ETF連兩年配息率破5%

投資人期待透過領息加碼年終，今年有配息的全球型ETF年化配息率也出爐，以12月5日收盤價換算，年化配息率分布在1%~8%之間，有4檔年化配息率超過5%。其中凱基全球菁英55(00926)展現優異續航力，不僅去年配息大放送，每受益權單位配發1.5元，年化配息率衝高到6.18%，今年維持近6%的配息，每受益權單位也有1.47元的配發水準，是唯一一檔連續兩年配息都有站上5%的全球型ETF，成放大年終的最佳夥伴。

參與配息不只要在意配息高低，更要注意是否穩定，近兩年有配息紀錄的9檔全球型ETF，只有5檔已連續兩年完成配息，分別為凱基全球菁英55(00926)、富邦入息REITs+(00908)、中信特選金融(00917)、國泰全球品牌50(00916)，及富邦ESG綠色電力(00920)。在這之中，凱基全球菁英55(00926)可謂表現穩定又亮眼，去年配息率達6.18%，今年在市場動盪之際仍繳出5.95%的配息率，稱得上是全球型ETF的配息模範生。

全球科技龍頭近期動作頻頻，除了Google憑藉Gemini 3佔盡聲量、快速崛起，近期也傳出其主要對手OpenAI將提早推出最新人工智慧（AI）模型GPT-5.2，搭上聯準會降息趨勢，科技股有望持續表態。

市場法人認為，美國聯準會本月10日將召開FOMC會議，市場普遍預期降息1碼的機率高，而現任主席鮑爾的任期進入倒數計時，被視為下任主席的預定人選哈塞特，偏鴿的發言也讓市場普遍偏多看待明年股市。明年在AI發展無虞和降息循環有望持續的利好因子挹注下，後市仍可期，有現金流規劃需求的投資人，不妨選擇配息穩定輸出的ETF，為自己的年終加碼！

