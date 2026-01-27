年終放大術！永豐DAWHO一站式理財滿足各種需求

cnews207260127a04

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

歲末年終薪情好！根據統計，2025年企業年終獎金平均發放達1.56個月，較前一（2024）年成長近40%，妥善規劃年終獎金資產配置，能有效提升財富效益。永豐銀行表示，旗下大戶DAWHO數位帳戶（下稱DAWHO）整合優利活儲、外幣定存、智能投資及證券串聯等多元功能，協助客戶將年終獎金從單純儲蓄，升級為靈活配置、穩健增值的財富起點。今（2026）年DAWHO更正式推出「大戶Plus」分級，鎖定高資產數位客群，提供更全面的理財升級方案。

永豐銀行指出，DAWHO以一站式理財平台，讓年終獎金發揮最大效益。每週三「約匯日」提供換匯減分優惠，美元短天期定存利率最高8.8%，適合旅遊或換匯理財規劃；同時提供跨市場配置，客戶可透過ibrAin智能投資，最低1,000元即可分散投資海外股票ETF及債券ETF，享24小時監控與動態再平衡建議。另外，DAWHO深度串聯永豐金證券，客戶可將數位帳戶設為交割戶，享1.5%活儲優利，透過「大戶投」以百元小額存股，打造流動性與成長性兼備的投資組合，滿足不同理財需求。

除理財外，DAWHO新推出專為高資產數位客群設計的「大戶Plus」分級。永豐銀行指出，客戶同時符合「數位帳戶平均財富達新臺幣100萬元以上」及「完成單筆換匯達新臺幣5,000元以上或買入一筆證券台股現貨交易」兩項條件，次月即可享DAWHO現金回饋信用卡國內最高5%、國外6%及悠遊卡自動加值5%回饋，再享活儲年利率最高1.5%、每月30次免費跨行提款與轉帳等多重權益；未來將持續提供便利、智能且安全的理財方案，結合權益升級，滿足多元資產配置與生活需求。

