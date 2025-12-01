年終整備更輕鬆Volkswagen年終健檢啟動

（記者卓羽榛臺北報導）2025 年即將邁入尾聲，回首一整年的美好片段之餘，也別忘了在跨年假期與年節返鄉前，替一路相伴的座駕進行全面檢查，迎接嶄新的開始。台灣福斯汽車自今日起至 2026 年 2 月 13 日止暖心推出「年終回廠，安心守護」活動，提供全車 21 項免費行車安全檢測，協助Volkswagen 車主在寒冷季節、長途行駛與年末出遊前，確保愛車維持最佳狀態。近期政府普發的 1 萬元也已陸續入帳，民眾亦可趁此善加規劃，搭配歲末健檢方案，為愛車安排更全面、更聰明的年度整備。



台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示：「Volkswagen 始終將行車安全與用戶體驗視為最重要的核心。今年冬季氣候多變，加上返鄉與跨年旅遊行程頻繁，因此我們推出為期兩個月的歲末健檢活動，以免費檢測與多項禮遇協助用戶提前做好準備。希望每位 Volkswagen 車主都能在寒冷季節安心駕馭，與家人朋友共享溫暖而無憂的年末時光。」



「福斯人禮遇計畫」會員可透過 My Volkswagen App「預約保養維修服務」前往服務中心，尊享包含原廠保養油品 75 折優惠，適用於機油、變速箱油、差速器油（註1），以及指定水路零件如水管、水幫浦、主副水箱與節溫器等（註1）；冬季使用頻繁的雨刷亦享 75 折，確保低溫或雨勢環境下的清晰視野。同時推出的「愛車養護安全組合」，只需於煞車油、汽油添加劑與火星塞三項中任選兩項，即可享 66 折優惠，讓歲末整備更輕鬆無負擔。



此外，會員可享原廠配件 7 折禮遇，適用於行李架、置物箱與多項生活配件；原廠精品則提供 65 折起的折扣，幫助Volkswagen 用戶以更實惠的價格升級車內外質感。深受歡迎的米其林輪胎買三送一活動也隨之推出，使車輛在寒冬前全面提升胎況，進一步強化行車安全。



每年一次的年終健檢不僅象徵台灣福斯汽車對用戶的承諾，也展現 Volkswagen 憑藉德國工藝與專業技術對行車安全的堅持。即日起至 2026 年 2 月 13 日止，誠摯邀請 Volkswagen 車主預約回廠檢視車況，與家人一同迎接更安心、更溫暖的冬季旅程。





