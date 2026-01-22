年終文化大不同！台人嫌「僅1個月」 韓網紅驚呼：我們只有午餐肉禮盒

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

農曆新年將近，台灣上班族最期待領年終獎金才能過好年。然而，一名韓國網紅近日在社群平台發文，聽到台灣朋友抱怨「年終只有一個月薪水」時，直言震驚，因為在韓國多數公司並不發放年終獎金，員工通常只會收到一份午餐肉禮盒回家過年，讓他直呼「真的受到巨大的文化衝擊」。

韓國多數公司並不發放年終獎金，員工通常只會收到一份午餐肉禮盒回家過年。（示意圖／資料庫）

韓國網紅秀鎬昨（21）日在Threads發文指出，台灣朋友抱怨年終僅一個月薪水，讓他誤以為是玩笑話。秀鎬解釋，在韓國只有三星等少數大型企業會發放年終獎金，一般公司員工過年頂多拿到午餐肉禮盒。

廣告 廣告

秀鎬進一步表示，當得知台灣企業普遍會發放現金獎金時，感到難以置信，並好奇詢問：「你們真的會拿到好幾個月的獎金嗎？」

貼文曝光後，引發台灣網友熱烈討論。有人留言指出，「連公務人員都有年終，通常是1.5個月」、「在台灣沒有年終的公司，沒有人會想待」、「如果公司只送午餐肉，那會是我最後一次領」。也有人提醒，勞基法並未強制規定年終獎金，但多數企業仍會依慣例發放。

同時也有在韓國工作的網友分享不同經驗，表示「我們公司也有年終獎金，雖然只是一般鄉下廣告公司」、「我以前在韓國小公司上班，每年也有一到兩個月的年終」、「韓國員工離職時，工作滿一年還會有一個月退職金」。

更多FTNN新聞網報導

大掃除丟錯恐挨罰！ 環保局揭舊拖把正確回收方法

他過年想帶家人出遊1原因打退堂鼓 直呼「不出遠門了」：把錢省下來

過年想國旅被房價嚇退！ 他見「民宿每晚8000」秒改查機票 網嘆：窮人才出國

