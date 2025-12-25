年終斷捨離！專家曝20項必丟清單 這些東西留著只會拖累人生

年關將近，不少民眾開始規劃年終大掃除工作。日本整理顧問近藤麻理惠表示，斷捨離不僅是清除雜物的過程，更是重新審視生活狀態的重要儀式。透過告別過去、為未來預留空間的整理行動，民眾能夠在年末階段進行全面的生活檢視。

整理專家歸納出兩項核心判斷原則。第一項為「一年未使用原則」，若物品超過一年未曾動用，日後再被使用的可能性極低，應考慮捨棄。第二項為「心動判斷法」，當拿起物品時若無法產生喜悅感受，便是放手的時機。透過這兩項標準的運用，有助於民眾快速做出取捨決定。

在實體物品的整理上，專家建議優先處理最容易累積的日常用品。包括過期的藥品與保養品、破損或單隻的襪子、用不到的充電線與電子配件、褪色變形的衣物、重複功能的廚房用具、過期的調味料與食品、堆積的購物袋與紙袋、舊雜誌與過期型錄、不再使用的文具用品、破損的家飾品、不合身的鞋子、過多的衣架、損壞的小家電、重複的化妝品與試用品，以及從未閱讀的書籍等15項物品。

除了實體物品的清理，專家特別提醒，無形與數位內容同樣會對心理狀態產生影響。建議清理的5項無形負擔包括：不再聯繫的社群好友、過期的手機應用程式、累積的電子郵件、負面的人際關係，以及過時的生活習慣。這些看不見的累贅，往往在不知不覺中消耗著生活能量。

整理專家分析，「捨不得」與「可惜」的心態，往往成為物品與情緒堆積的關鍵因素。民眾應該將思維轉變為「值得擁有更美好的生活空間」，從最容易判斷的物品開始著手，循序漸進地建立整理信心。透過年終斷捨離的實踐，不僅能夠創造整潔的居住環境，更能為即將到來的新年做好身心準備。

