年終晚宴突爆火警！烈焰「吞噬天花板」 驚逃畫面瘋傳

（記者張芸瑄／國際報導）馬來西亞馬六甲金沙灣度假村在平安夜（24日）晚間發生嚴重火警，當時宴會廳內正舉辦一場約千人參加的企業年終晚宴，現場氣氛原本熱鬧歡騰，沒想到餐點還未上桌，屋頂突然竄出火苗，火勢在短短幾分鐘內迅速蔓延，烈焰吞噬整個天花板，現場陷入一片混亂。

根據《中國報》、《星洲網》報導，火警發生於晚間約8時，當時現場約有1400名南方環保公司員工齊聚參加年會。據在場人員回憶，當時公司代表才剛致詞結束，後方屋頂便出現火光，司儀隨即大喊「全員撤離！」，員工們驚慌失措往外奔逃，現場尖叫聲不斷。

網路上流傳的多段影片顯示，火勢一開始僅為細微火光，但隨即迅速竄燒，烈焰沿著屋頂延燒，整個天花板被火舌吞噬，濃煙竄升，照亮整個宴會廳。

消防人員接獲報案後火速趕抵現場，展開滅火與疏散行動，所幸大多數人及時逃出，僅一名員工在推擠中受輕傷。活動會場內部分物資被移至戶外，火勢在晚間稍後被完全控制，原定的年終晚宴也隨即取消。

目前當地消防單位已介入調查起火原因，初步研判可能與屋頂電線短路有關。所幸整起事件未釀成重大人員傷亡，但驚險畫面曝光後仍讓大批網友直呼：「這場火，燒出了人生跑馬燈！」

