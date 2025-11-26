年終最強旅遊優惠全面啟動 2025高雄冬季國際旅展盛大開展

二○二五高雄市旅行公會冬季國際旅展將於十一月廿八日至十二月一日在高雄展覽館盛大登場，今年展會規模再升級，集結國內外超過百家旅遊業者、航空公司、觀光工廠、飯店以及各大旅行社共同參與，共匯聚近四百格展位，全面端出年終最強旅遊優惠、機票折扣與獨家限定方案，讓民眾一次掌握最精選的旅遊資訊與優惠價，是旅遊迷絕對不能錯過的省荷包黃金檔期。(見圖)

主辦單位今(廿六)日說明，今年適逢政府推動普發一萬元現金政策，進一步帶動全台年終旅遊與消費意願，高雄市旅行公會也鼓勵民眾善用這筆補助金，把「國家給的一萬元」變成「一趟真正療癒的旅程」；無論是購入國內外超值行程、寒假家庭旅遊、春節返鄉加碼玩法或是升級住宿、購買機票，都能在旅展現場享受到年度最優惠價格，讓補助金發揮最大效益。

為回饋民眾支持，高雄市旅行公會即日起開放線上免費索取入場門票至十一月廿七日止。旅展期間現場消費滿六千元（含）即可兌換抽獎券一張，獎項包含iPhone17、國內外機票等超人氣大獎。購票入場即可加碼領取夜市商圈券，並享有抽獎資格；每日前五百名入場者更可再領五十元夜市商圈券一張。此外，於展覽館中央廊道與旅展吉祥物拍照打卡，上傳FB或IG也可再領取五十元夜市商圈券，數量有限送完為止。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，本屆冬季國際旅展規模全面升級，除了提供完善的展示平台與採購洽談環境，更期望藉由年終旅遊消費熱潮，持續帶動國內外旅遊市場動能；適逢政府普發現金補助，旅展更成為民眾將補助金用在「最有感」消費模式的最佳場域。各大旅行社、飯店與觀光單位皆推出年度最強優惠，搶攻歲末、寒假與春節商機；同時，各縣市政府與觀光單位亦將展示地方特色、深度體驗及主題遊程，邀請旅客重新發掘台灣之美。

本屆展會亮點豐富，包含國外旅遊超值優惠、五星住宿券限量開搶、離島與國旅深度行程、觀光工廠體驗市集等；多家知名旅行社推出旅展限定折扣，例如DoMo民泊推出跨國住宿券優惠；五福旅遊、福客旅行社、山富旅行社、喬安旅行社、喜鴻旅行社、旅天下(高雄明誠加盟店)、高大旅行社、行家旅行社等知名業者則祭出日本、韓國、港澳、東北亞、歐美線等熱門路線的年度最殺價格與第二人優惠，多項價格創下年內新低。此外，多家航空、飯店與樂園品牌亦將於旅展現場公布限時優惠，讓民眾一次採買最划算旅遊資源。

國旅優惠同樣精彩，今年加碼推出「觀光工廠市集專區」，邀請四十四家觀光工廠設置展攤，並安排試吃活動、互動闖關、DIY體驗與數位集章抽獎，民眾購物即可參與「數位扭蛋」抽獎，獎品驚喜連連；住宿業者優惠亦備受矚目，例如華山觀止—虫二行館推出平日一泊二食住宿券最低五千七百元起，優惠組合數量有限，錯過再等一年。