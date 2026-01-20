年終最狂禮物！董事長突宣布送160員工「每人1間房」 豪灑9.6億

國際中心／黃韻璇報導

董事長送160位資深員工「每人1間公寓」。（示意圖／PIXABAY）

年關將近，各大企業陸續舉辦尾牙，許多公司獎勵員工不手軟，祭出豐厚的年終獎金、抽獎禮物等，獎勵員工之餘也希望好福利能留住人才。不過近來越南一家公司給出的驚人「員工福利」，羨煞眾人，越南農業巨頭黃英嘉萊集團（Hoang Anh Gia Lai，HAGL）董事長段元德（Doan Nguyen Duc）宣布，送給160位資深員工「每人1間公寓」，感謝他們陪公司度過艱難時期。

綜合《越南快訊》等越南媒體報導，黃英嘉萊集團董事長在公司的表彰儀式上表示，他非常高興能向在公司任職超過10年的499名員工贈送禮物，他宣布，公司將送給其中160名核心員工「每人1間公寓」，公寓大小約2至3室，每間公寓的價值約20億至90億越南盾（約240萬至1080萬新台幣），不過限制5年內不得轉售。

其餘的339名員工則會獲得集團股份獎勵，每人至少1萬股，價值約5億越南盾（約60萬新台幣），總計集團這次表揚員工的總價值超過8000億越南盾（約9.6億新台幣）。

董事長表示，公司2016年底陷入負債危機、幾乎破產，到如今幾乎還清債務，要歸功於許多對公司不離不棄的員工，這些忠誠的員工即使6個月沒領到薪水，依然堅守崗位。

