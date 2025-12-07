年終最狂！賓士A-Class月付不到1% 就能開回家

記者鍾釗榛／綜合報導

迎接年底購車潮，台灣賓士直接端出年度最強優惠「超星動專案」，讓想升級豪華品牌的準車主用最輕鬆的方式入手新車。A-Class全車系現在最低只要以車價 10% 的頭款就能開回家，月付更不到車價的1%，再送兩年延長保固！以A 180來說，月付17,999元起就能入主三芒星，年終這波真的是錯過會捶心肝。

A-Class全車系現正推出「超星動專案」，最低月付 17,999 元起即可入主。（圖／Mercedes-Benz提供）

除了A-Class，CLA全車系這次也享有同樣的超爽禮遇，CLA 200最低月付19,999元起，再加碼兩年延長保固。兩款豪華小型車今年配備全面升級，從運動化夜色套件、智慧停車輔助，到更舒適的座艙配備，一次補到位，讓A、CLA、GLA、GLB直接成為入門豪華車的最強選擇。

CLA 全車系也適用「超星動專案」，入手最低月付 19,999 元起的超低門檻。（圖／Mercedes-Benz提供）

賓士多款主力車系也在年末祭出高吸引力的零利率專案，C-Class（Sedan/Estate）與GLC / GLC Coupé指定年式車款最高120萬～160萬40期零利率，還加送一年延長保固與乙式保險。V-Class則推出首期免付、120萬40期低利率，讓家庭或商務客更輕鬆入手豪華MPV。

C-Class Sedan與Estate配備升級結合超優惠方案是絕佳入手時機。（圖／Mercedes-Benz提供）

電動車部分，12月同樣迎來超多驚喜。EQA、EQB指定年式車款最高享120萬60期零利率，再送兩年延保與一年乙式保險。EQE可享150萬60期零利率，甚至連純電G 580都推出優惠租賃專案，外加延保與乙式保險一次補好補滿。

越野純電 G 580 則推出優惠租賃專案，並加贈兩年延長保固與一年乙式保險。（圖／Mercedes-Benz提供）

從燃油到純電、從小型車到旗艦MPV，台灣賓士今年年底把配備升級、延長保固與高額零利率一次堆滿，無論想換車、升級、或首次入主豪華品牌，12月絕對是最佳入手機會。

針對家庭與商務客層的V-Class，推出首期免付搭配120萬40 低利率優惠方案。（圖／Mercedes-Benz提供）

