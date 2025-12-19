年終最高300萬！餐飲集團加薪搶才 六角直營門市明年破200店 王品拚200億營收

歲末迎餐飲產業旺季，兩大上市餐飲集團六角國際（2732）與王品集團（2727）昨（18）日同步舉辦尾牙，除慶祝年度營運成果，也宣布新一年度的布局方向與員工獎勵政策。六角國際宣布啟動多項併購案、加速海外市場拓展，國內直營門市明年將突破200家；王品則以萬人尾牙盛會感謝員工，並預告2026年兩岸同步展店、集團品牌起薪最高調升10%。

六角國際三併購啟動 搶攻歐洲、日本餐飲市場

六角國際董事長王耀輝在尾牙現場宣布，2025年將啟動「翰林茶館」、「養心餐飲」及歐洲手搖飲物料供應商「Germany BoBoQ」3大併購案，同時取得日本「雞三和」品牌代理權，為集團開啟全新餐飲賽道。六角預估明年國內直營門市可望突破200家，合併營收也將持續增長。

截至今年11月，六角國際累計合併營收達38.85億元，年增5.57%，表現與全球餐飲市場成長趨勢同步。王耀輝指出，收購BoBoQ是六角進軍歐洲市場的重要一步，該品牌由「歐洲珍奶教父」創立，在多國設有據點。透過掌握上游原料供應鏈，六角可降低成本並強化歐洲市場滲透力，為旗下珍珠奶茶品牌國際化奠下關鍵基礎。

他進一步表示，美國市場方面，旗下品牌「Chatime日出茶太」經歷營運體質調整後，明年將以雙位數展店速度再啟成長動能，並評估引進「翰林茶館」與「春上布丁蛋糕」進軍美國市場。併購與代理並進策略，將推動六角朝「多品牌、跨區域」的全球餐飲集團邁進。

員工最有感：年終最高3個月、績效調薪上看25%

另外，六角今年尾牙共發出近1500萬元獎金與抽獎獎項。王耀輝宣布，2025年將依績效發放年終，MVP員工最高可領超過300萬元，最佳團體獎金達200萬元，金牌店長與明日之星可多領年終3個月。

六角並加碼宣布2026年績效調薪最高可達25%，同時延續員工認股權制度與多項福利，包括生日假、每日按摩服務、生育補助（一胎3萬、二胎6萬、三胎12萬），以及海外派駐與訓練機會，展現企業留才決心。

六角投資歐洲最大手搖飲物料供應商「Germany BoBoQ」簽約儀式。（左二起）六角執行副總王麗玉、董事長王耀輝、BoBoQ創辦人賴明錦。（六角國際提供）

王品尾牙包下南港展覽館 抽獎3千個、獎金近千萬

同日，王品集團於台北南港展覽館舉行年度盛大尾牙，席開近千桌、萬名員工齊聚一堂，邀請味全龍啦啦隊女神李多慧、樂團理想混蛋、饒舌歌手婁峻碩及天后ELLA輪番演出，現場氣氛嗨翻全場。

王品今年前3季合併營收173.2億元、稅後淨利9.95億元，EPS達12.01元，連續3年賺逾一個股本。王品集團董事長陳正輝感謝全體同仁一年的努力，並訂下2026年營收挑戰200億元的目標。

抽獎活動共發出3000個獎項、總金額近千萬元，現金獎自萬元起跳，還有亞洲線來回機票。陳正輝也宣布，2026年員工旅遊補助每人1.9萬元，可免費參加泰國或越南行程，並預計招募逾1200人，以火鍋與燒肉品牌為展店主力。

餐飲產業迎新年熱潮 併購與人才成長雙引擎

隨著後疫情時代餐飲市場回溫、海外擴張加速，六角與王品分別以「併購布局」與「品牌深耕」策略迎戰新年度。兩大集團同時強調員工獎勵與培育機制，從加薪、年終、旅遊補助到認股權制度，皆展現企業在擴張之餘不忘「留才」與「永續」的核心價值。

