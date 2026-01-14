年終有望加碼！1月下旬3生肖財運旺 荷包變厚了

隨著農曆年前進入倒數，不少上班族最關心的話題，莫過於年終獎金能不能多拿一點。《搜狐網》近期運勢觀察來看，1月下旬有3生肖，不只工作表現被看見，連帶財運。（示意圖／Unsplash）





隨著農曆年前進入倒數，不少上班族最關心的話題，莫過於年終獎金能不能多拿一點。《搜狐網》近期運勢觀察來看，1月下旬有3生肖，不只工作表現被看見，連帶財運、獎金與額外收入都有明顯起色。

生肖龍

生肖龍向來自帶氣場、做事有企圖心的他們，在1月下旬財運表現亮眼。投資方面傳出好消息，如股票回溫、基金翻紅，或是先前布局的標的開始獲利。職場上也容易遇到關鍵機會，例如成功談下一筆重要訂單、被交付更有分量的任務等。整體來看，只要屬龍者在這段時間穩穩發揮，獎金與收入自動入袋。

生肖猴

屬猴者在1月下旬貴人運爆棚，在工作上易遇到願意提攜、指路的前輩或合作夥伴，不只幫忙解決卡關問題，還可能帶來實際的財務回報。這樣的好運也反映在年終獎金或額外分紅上，不少人有感「今年真的比去年好」。不過在財運轉旺之際，也建議保持理性，投資上別因為手氣好就太衝，穩穩累積反而更有利。

生肖馬

對屬馬者而言，1月下旬可說是「衝刺期兼收割期」，事業宛如開掛一路加速，自行創業者訂單增加、合作變多，上班族則易因績效亮眼被主管點名，年終獎金更有看頭。有些人還會遇到意外之財，像是抽獎中獎等，讓人直呼驚喜。整體而言，屬馬者這段時間忙歸忙，但回報也相對實在。

