年終歲末之際 台電新竹區處「關懷弱勢 慈善送暖」急難家庭救助

年終歲末之際，台電新竹區處關懷弱勢，慈善送暖十二個家庭急難家庭救助，善盡企業社會責任。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

台電新竹區營業處處長羅元良十六日帶領同仁至新竹家扶中心進行「關懷弱勢 慈善送暖」急難救助金捐助活動，為十二個家庭帶來溫暖，幫助因急難變故或經濟弱勢之家庭能迅速獲得足夠的救助與照顧，以助其度過寒冬，感受溫暖。

羅元良表示，本次捐助之十二個案涵蓋新竹縣、市，包括偏遠山區尖石、五峰鄉的十二個家庭，多為重大傷病、意外事故、經濟支柱失業、單親家庭及隔代教養等因素，導致生活陷入困境，個案經由家扶中心急難救助機制，啟動如緊急生活補助、醫療費用、安置協助及物資支援等，協助當事人暫度難關，穩定其基本生活，協助受困家庭度過難關。

羅元良指出，家扶中心救助與服務對象主要為因經濟、家庭或個人因素，致生活陷入困境，包括遭逢突發事故、家庭功能失調、照顧壓力過重或支持系統薄弱者，經專業評估後，依其需求提供急難救助及相關輔助讓弱勢家庭、中低收入戶，透過社會安全網及時發揮支持功能，感受到社會的溫暖。

家扶中心主任張如萱感謝台電新竹區處暖心捐助，期盼藉此活動喚起社會大眾的關懷，獲得更多愛心企業或人士之援助，讓弱勢家庭獲得正能量，改善生活。