年終比拚！振興醫院6個月+2萬是業界頂標 北榮院長發聲：我們退休有保障

農曆年即將來臨，醫院年終獎金也陸續出爐，結果顯示私立醫院與公立醫院差距顯著。長庚醫療體系核發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，全台11大院區逾2萬名員工年終獎金總額超過52.4億元，已於近日全數入帳。振興醫院則以平均本薪6個月加普發2萬元，在醫界堪稱頂標。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊指出，儘管整體醫療環境嚴峻，但董事會仍肯定同仁在高壓環境下守住醫療品質，因此拍板核發高額年終。亞東醫院今年宣布自1月起全面調整薪資，非醫師職類專任全職人員每人每月加薪2千元，平均調幅約5.4%，創近20年新高。年終獎金則達4.2個月，並依職別加發最高5萬元紅包。新光醫院的年終獎金維持近年水準，約3至3.75個月，全院發放金額超過2.8億元。

台北醫學大學醫療體系採多元獎金制度，除已於去年發放考績獎金外，今年再發放年終2個月、春節獎金及專案獎勵金，整體獎金規模約13億元。新光醫院早在年初就先行加薪，包含護理、醫技與技工人員每月全面加薪1800元，以純白班護理師為例，起薪已達5萬3800元。

相較之下，台大醫院、台北榮總等公立醫院年終獎金仍比照公職人員規定，固定為1.5個月薪水，缺乏彈性調整空間。台北榮總院長陳威明近日在給同仁的公開信中，強調北榮在法規框架內，除發放1.5個月年終獎金外，也盡力提供額外績效獎金、調薪與多元福利，希望讓同仁感受到長期被照顧與被支持。

台大醫院、台北榮總與三軍總醫院等公立醫院，年終獎金多比照公職人員，發放1.5個月本薪。陳威明坦言，雖然數字不若部分私立醫院亮眼，但公立醫院的底薪結構相對穩定，並另有績效獎金、國民旅遊補助等福利，整體薪酬組合與保障機制各有差異。

身為公立醫院協會理事長的北榮院長陳威明表示，相較於民間體系，公立醫院擁有較完善且穩定的退休金制度，對護理人員而言，是極為重要的長期誘因。感謝同仁一年來的辛勞付出，今年春節前，多數同仁可在年終獎金之外，再領取額外績效獎金。

陳威明的公開信也提到，北榮採自負盈虧制度，2022年至2025年間，配合政府公務人員加薪3次，累計調幅高達11%，契約人員亦同步調整。自去年1月1日起，醫事人員專業加給依規定調高，師1級約增加7.5%、師2級約7.8%、師3級約11.5%。北榮本院人事費用也從110年的113億元，提升至近年每年超過140億元。

除薪資外，北榮亦提供多項員工福利，包括可容納近3000人的員工宿舍、低廉租金、誤餐便當與餐廳補助、院內設有逾1000個員工停車位，並提供生活用品合作優惠。此外，北榮員工還享有生產祝賀禮金、幼兒園托育、生日禮金、員工及眷屬就醫優惠、國內外進修與會議補助、論文發表獎金等福利，每年國民旅遊補助達1萬6000元，並有機會取得國立陽明交通大學等知名大專院校教職。

醫界人士透露，公立醫院年終獎金制度在近年人力競逐激烈的情況下，確實不利留才，也讓不少醫護轉向私立或財團法人醫院發展。農曆春節前夕各大醫學中心陸續公布年終獎金數字，在醫療環境持續吃緊、人力缺工壓力未解之際，年終獎金也成為醫院留才、穩定士氣的重要指標。隨著醫療缺工問題持續升溫，年終與薪資制度是否調整，已成為公立醫院難以迴避的結構性議題。

