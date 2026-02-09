年終比新人少！5年老鳥不甘：該問嗎？ 引兩派熱議

年終獎金與預期出現落差時，是否該主動詢問或爭取？（示意圖／翻攝自Pexel）





許多上班族近期陸續領到年終獎金，但實際金額與預期出現落差時，是否該主動詢問或爭取，成了不少人心中的難題。近日有網友發起討論，迅速引發兩派意見。

年終獎金不如預期該詢問嗎？

原PO在Threads上發問「好奇大家如果年終獎金不如預期，會直接去問主管嗎？」，並傷心地表示，自己在公司已任職5年多，沒想到領到的數字竟然比其他資歷較淺的還要少，深感不甘心。

此文一出，有許多網友直言，「問了也是白問，不是打發妳就是再給妳畫餅」、「通常問了也不會改變」、「不會，命裏有時終須有，命裏無時莫強求」、「不會，因為問了也沒用」、「別問了～越問越阿雜」、「不會，年後找新的」。

不過也有過來人給予鼓勵，「我同事有，他成功爭取」、「發年終打考核前，我會問主管今年我成績是甲還是乙，就不會跟預期的落差太多」、「我有問過（少到離譜所以才問） 最後他說匯錯人」、「有的，主管還說他就猜到我會約談他」、「不反映，明年一樣給妳這樣的年終～」。

