年終比一比》海空運豪撒10個月 指標企業年終大揭秘

農曆馬年將至，全台上班族最關心的年終獎金陸續開獎。2025年全球景氣雖在復甦軌道，但各產業獲利呈現劇烈的「K型」走勢，讓今年的年終榜單上演「幾家歡樂幾家愁」的殘酷劇碼。

本報調查，今年最大贏家由「飛在天上的」航空業奪下，廉航霸主台灣虎航傳出年終加獎金狂發10個月以上，狠狠將僅發1個月的星宇航空甩在後頭；而過去兩年的「航海王」長榮海運雖榮景不再，仍豪氣發出10個月，穩坐傳產天花板；值得注意的是，受惠台股與投資收益大好，金融業今年也惦惦吃三碗公，公股龍頭兆豐金喊出9個月高標，讓不少上班族羨慕不已。

航空業內戰：虎航笑傲、星宇心碎

今年的航空業無疑是話題中心。受惠於疫後旅遊潮大爆發，台灣虎航2025年獲利創高，公司日前宣布年終獎金平均10個月起跳，績效好的員工甚至上看14個月，是航空業最高。

相較之下，話題不斷的星宇航空雖然營收持續成長，但因仍處於購機擴張的投資期，年終獎金維持在1個月，引發內部不小雜音。不少員工在社群平台上自嘲是「做功德」，也讓這場航空雙雄的薪資內戰，成為不少人茶餘飯後的話題。

至於老大哥長榮航與華航則走穩健路線，分別發出6個月與平均約6.5個月以上的獎金，雖不及虎航驚人，但已優於往年水準。

航運餘威仍在 金融業惦惦吃三碗公

把鏡頭轉向海運，雖然紅海危機帶來的運價紅利逐漸消退，但貨櫃三雄獲利仍有支撐。備受矚目的長榮海運，已於去年底率先發放年終，雖然不像前兩年狂撒40個月那般驚世駭俗，但平均「10到11個月」的水準，依然穩坐傳產天花板。

而不讓海空運專美於前，金融業今年也是大豐收，受惠於資本市場熱絡，金控獲利普遍亮眼。公股龍頭兆豐金預估年終加績效獎金可達8至9個月，穩坐「金飯碗」寶座；第一金、華南金也都有7個月以上水準；至於民營雙雄富邦金與國泰金雖不對外喊價，但內部推估加上高額績效獎金，整體年薪極具競爭力，屬於「低調發大財」的隱形贏家。

指標企業年終比一比。（圖／AI生成）

別被月數騙了 揭開科技與車業的「整包」秘密

然而，年終獎金的「月數」有時候只是障眼法，對於科技業與汽車業來說，真正的牛肉不在年終，而在「分紅」。

以台積電為例，固定年終僅有2個月，在排行榜上看似敬陪末座。但業內人士分析，台積電的薪資結構是「14個月固定年薪＋季度業績獎金」，每季發放的分紅才是重頭戲。以一名資深工程師為例，整年加總的實領薪資，往往超過30個月，是典型的「隱形冠軍」。

同樣的情況也發生在車壇龍頭和泰車。和泰車年終固定約3個月，但每年年中的分紅才是員工最期待的大紅包，若加計紅利與績效，和泰車員工的年薪結構通常上看15個月以上，是傳產界低調的富豪。

台塑保底過冬 餐飲業靠「月獎金」搶人

相較於海空運的風光，石化業則在寒冬中苦撐。台塑四寶2025年受制於中國產能過剩與需求疲軟，獲利大幅衰退，依據公式計算，年終恐創新低，但台塑集團高層考量通膨與員工生計，最終拍板維持「3個月」的保底年終，雖然不比往年，但在虧損邊緣仍願意發出保底獎金，展現了傳統大企業照顧員工的一面。

而面臨嚴重缺工的餐飲服務業，則發展出另一套生存法則。以王品為首的連鎖餐飲，雖然固定年終普遍僅1個月，但改採「月月分紅」、「門店績效獎金」等即時獎勵機制，試圖用看得到的現金流留住年輕人。 總體而言，2026年的年終榜單反映了台灣產業「外熱內冷」、「服務業起飛、製造業調整」的現況，對上班族而言，選擇在哪個賽道努力，似乎比努力本身更能決定荷包的厚度。