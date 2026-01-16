年終比一比》金融業年終13連霸 這7大慘業「倒退嚕」

根據最新調查顯示，2026年（馬年）企業發放年終獎金的平均基數達1.44個月，創下17年來新高，然而，這波榮景並非雨露均霑，產業呈現詭譎的「七升七降」局勢，金融業以3個月豪奪13連霸，但大眾傳播業卻慘淪爐主，平均僅領0.4個月。

17年最強年終？ 產業溫差高達7.5倍

yes123求職網近期發布「年終獎金發放與尾牙舉辦計劃調查」，結果顯示高達92.8％的企業計畫在農曆年前發放年終獎金。不論發或不發，整體平均基數落在1.44個月，比去年微增0.05個月（約1.5天），一舉創下金融海嘯以來、近17年的新高紀錄。

但平均數往往掩蓋了殘酷的現實。若將產業攤開來看，排行榜呈現劇烈的「K型」落差。其中，金飯碗與缺工概念股領跑，「金融保險與會計統計業」以平均3個月的高標，連續13個年度穩居年終王寶座；緊追在後的是受惠於運價與旅遊潮的「運輸與物流倉儲業」（2.44個月），以及搭上AI熱潮的「科技資訊業」（2.25個月）。

反觀內需與文創慘澹經營，這些產業敬陪末座，不僅低於平均值，甚至不及一個月薪水。「大眾傳播與公關廣告業」以0.4個月墊底，與金融業相差達7.5倍，而「文教業」（0.53個月）、「農林漁牧礦業」（0.78個月）也落在後段班。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，這呈現了「七升七降」的走勢，缺工中的餐旅、空運與科技業有望持續彈升，但受匯損與關稅衝擊的傳統製造業，以及房市降溫的營建業，發放狀況則相對保守。

錢沒給到位？ 近七成上班族想走人

年終獎金不僅是慰勞，更是留才的關鍵指標。調查發現，若覺得年終不理想，高達69.2％的上班族透露「會萌生辭意」，比例高於去年的66.8％。

有趣的對比是，對於年終多寡的決定因素，資方認為主要看公司利潤與個人績效；但勞方心中除了績效，有53.4％的人無奈表示，年終高低其實是看「老闆、大股東心情」，還有三成的人認為跟「與老闆關係好壞」有關。

尾牙雷區：自家產品、醬料禮盒最顧人怨

除了現金落袋，歲末年終重頭戲還有尾牙。今年有91.1％的企業計畫舉辦尾牙，比例創下13年新高。

但在抽獎環節，老闆們可得避開員工的「地雷區」。調查顯示，上班族最不想抽到的獎品第一名是「公司自家產品或服務」（41.4％），其次是 「米油鹽調味醬料禮盒」（40.4％）與「健身體驗券」（39.4％），員工最害怕拿到的，是那些「生活上用不到」、「還要倒貼錢」或是「即期庫存品」的獎項 。

至於大家最想抽到的？毫無懸念由「現金」奪冠，其次才是汽車與智慧型手機。