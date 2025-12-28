年終狂歡聚餐恐傷身！醫點名「腸胃炎、心律不整」送醫掀高峰

「明明只吃了一頓大餐、喝了點酒，怎麼突然心跳加速、胸悶想吐？」年末聚餐旺季，無論是聖誕聚會、跨年連假，還是尾牙宴，甜食暴增、酒精攝取過量、作息日夜顛倒，正悄悄成為健康殺手。

醫師指出，每年12月到1月，是心血管與腸胃急症就診的高峰期。(圖/中天新聞)

美兆健康管理機構台北美兆診所林素菁醫師指出，每年12月到1月，是心血管與腸胃急症就診的高峰期，很多人以為只是吃太撐、睡太少，實際上可能是腸胃發炎、自律神經失調、甚至心律不整的警訊。

林素菁表示，歲末年終聚會不少，可能會喝酒、吃進大量甜食，甜食過量會導致胰島素震盪、腸胃黏膜受損，腸胃蠕動也會異常，胃酸分泌過多之後，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎。而喝酒會刺激交感神經，造成血壓急升，甚至引發心率異常與多水狀況，特別危險的是已有高血壓、心律不整病史者。

另外，年終時工作量也會大增，許多人會熬夜加班、應酬，剝奪睡眠時間不只影響精神，還會使身體長時間處於交感神經興奮狀態，腸胃功能紊亂、心跳快、容易疲倦、暴食與代謝異常接種而來。

許多人在年末作息大亂，有可能引發心血管或消化系統發炎、缺血、甚至潛在中風或心肌梗塞的徵兆，林素菁醫師提醒，若有以下5大症狀，請留意必要時就醫。

1.心跳過快（>120次/分鐘）或明顯心悸

2.連續性胸悶、胸痛

3.劇烈上腹痛、黑便、嘔吐

4. 持續頭暈、冒冷汗、站不穩

5. 極度倦怠感合併吞嚥困難或無法進食

醫師建議，若有三高家族史、近期作息失調、壓力過大或飲食不節者，應在年末安排健康檢查。（示意圖／Pixabay）

林素菁醫師建議，若有三高家族史、近期作息失調、壓力過大或飲食不節者，更應在年末安排幾項關鍵檢查：包括心血管檢查：心電圖、血壓、血脂、頸動脈超音波等。腸胃檢查：腹部超音波、胃幽門螺旋桿菌、糞便潛血等。肝膽檢查：GOT、GPT、超音波等，檢查脂肪肝、酒精性肝炎問題。 代謝檢查：空腹血糖、糖化血色素、胰島素阻抗等。 壓力檢查：自律神經功能評估。

林素菁醫師補充，不少人撐到放假就報復性熬夜、暴飲暴食，但身體無法立即修復，可以在節慶空檔期間安排至少三天的清淡飲食、充足睡眠，並適當排解壓力，戒酒限糖，為新年的健康打好底子。

