年終狂發50個月！科技業這家「測試廠」奪冠 這家航空也豪發14個月年終
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
2026年初，各產業年終獎金陸續揭曉，台灣職場呈現出「幾家歡樂幾家愁」的強烈對比。受惠於AI浪潮持續發酵，半導體與科技供應鏈成為今年年終戰場的絕對焦點。餐飲、航空與金融業也繳出亮眼成績單，不過部分傳產則以穩定保底為主。
科技業方面，半導體測試介面大廠穎崴（Test Research）今年成為最閃耀的黑馬。根據內部透露，除了保障的14個月月薪，加上季獎金、員工分紅及信託持股，員工平均可領到35個月的年終，而表現最優異的前10%員工，領取總額甚至突破50個月，獎金與分紅的現金支出高達8億元。
護國神山台積電（TSMC）則展現了穩定且強大的獲利分配能力。雖然固定年終維持在2個月，但2025年度的業績獎金與酬勞總額高達2061億元，年增率近47%。以台灣7.8萬名員工計算，每人平均分紅超過264萬元，相較前一年大幅成長。台積電這種「分紅為主、年終為輔」的模式，也帶動聯發科、鴻海等大廠維持穩定的高標分紅水位。
餐飲業由王品集團表現突出。2025年超過三成店長與主廚年薪破百萬元，其中19人年薪超過200萬元；績效最佳店長獎金高達47個月，年薪突破300萬元。
航空與交通業方面，台灣虎航平均發放10.6個月績效獎金；華航平均9.7個月、最高14個月。星宇航空在成本壓力下仍維持1個月年終。陸運方面，台灣高鐵全年總獎金約7個月。
金融業同樣穩健。兆豐、第一等公股行庫因2025年獲利創高，平均發放7至8個月；和泰汽車則約15個月。至於石化景氣低迷下的台塑企業，即便帳面虧損，仍連續第三年維持3個月本薪保底，展現穩定政策。
