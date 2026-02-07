年終獎送車很小氣？孟子義送30萬汽車被嘲「不如別送」

娛樂中心／吳宜庭報導



隨著年末臨近，娛樂圈明星獎勵團隊的方式再次成為焦點。近日，中國女星孟子義以汽車作年終獎，引起網友熱議，掀起「大方與否」的討論。據了解，孟子義為感謝團隊一年來的辛勞，特地送出一輛市價約人民幣7萬元（約新台幣30萬元）的汽車，並親自前往4S店挑選車款、檢查後車廂空間及試乘體驗，依員工喜好選定「海鹽藍」車色，不少網友讚賞孟子義細心考量員工需求，稱她是「神仙老闆」。









年終獎送車被嘲「不夠大方」！孟子義送30萬汽車遭酸「不如別送」掀兩極評價

有網友質疑孟子義送車「不夠大氣」，直呼「還不如給現金」。（圖／翻攝自微博）

不過，這項年終獎也引來質疑聲浪。有網友認為，以孟子義目前在演藝圈的地位，送出這輛車「不夠大氣」，甚至直言「還不如直接給現金實在」。也有人將她與其他藝人相比，如白鹿曾送助理價值約人民幣30萬元的汽車，章若楠送出六位數價格的手機，認為孟子義出手相對保守。此外，有評論指出，該汽車品牌是孟子義的代言品牌之一，此次贈車或有結合代言與員工福利之嫌。對此粉絲反駁，強調孟子義從車型選擇到顏色都以員工需求為出發點，已展現充分誠意。





除了汽車年終獎外，孟子義還透過紅包與語音關心員工與粉絲，細膩舉動展現真誠貼心。（圖／翻攝自微博）

除了年終獎的汽車外，孟子義的貼心舉動也受到關注。據悉，她不僅為在職員工提供實際福利，還為離職員工發放紅包，並透過短語音提醒粉絲生活細節，細膩關心每個人。對此，大多網友認為，這些小細節展現出她「看見存在、記住喜好、尊重需求」的真誠態度。





