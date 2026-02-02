年終獎金僅0.5個月！銀行正妹收到明細傻眼 眾人揭殘酷真相

財經中心／王文承報導

一名女子卻發現，自己的年終獎金僅有0.5個月。儘管人資事前曾提醒她因未趕上前半年完整考績，年終將「按比例發放」，實際金額仍少到讓她相當傻眼。（圖／資料照）

農曆春節將至，許多公司陸續發放年終獎金，慰勞員工一年來的辛勞付出。不過，一名去年年中加入某銀行服務的女子卻發現，自己的年終獎金僅有0.5個月。儘管人資事前曾提醒她因未趕上前半年完整考績，年終將「按比例發放」，實際金額仍少到讓她相當傻眼，貼文曝光後，引發網友熱議。

銀行正妹收年終獎金傻眼 眾人揭殘酷真相



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她於去年年中才加入某家銀行任職，當時人資便說明，由於未趕上前半年的完整考績，年終獎金將依比例計算。她當時也能理解，原本以為與同事動輒3、4個月的年終相比，自己若能領到1至1.5個月仍屬合理範圍，沒想到近日收到公司通知後，才發現實際年終僅有0.5個月。

原PO無奈表示，自己平時的工作量與加班時數並不比同事少，年終卻如此微薄，讓她忍不住直呼「新人年終真的好少」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「把第一個年終當作0，就會比較釋懷，明年至少就有4個月了」、「年中入職扣掉考績期間，其實在職時間不長，這個比例差不多」、「我第一年出社會時也這樣想，後來才懂『按比例發放』不是按月份，而是公司認定的比例」、「月薪已經不高，年終又這樣真的很慘」、「半個月真的有點少，我在其他民營銀行，9 月入職那年還有領到一個多月」。

也有自稱內行人的網友出面說明年終計算方式，「前員工提醒，你的年終是以2個月為基礎再按比例發放，不是以同事的實際月份去算。7 月之後入職的員工，通常都是2個月再依比例計算」、「沒趕上考績的新人，年終多半固定從2個月起算，很少是正常現象，明年就會和同事一樣有3、4個月」、「下半年加入的員工，多半只能領到一個月再依比例計算」。

