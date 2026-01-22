年終獎金入帳怎麼分？北富銀建議「55/45 股債配」 短期避開日澳紐長債
領年終好過冬，不過也有許多投資人對於如何運用這筆錢投資感到煩惱。（圖片來源／PxHere）
隨著企業陸續公布年終獎金方案，如何在市場仍具不確定性的情況下妥善運用這筆資金，成為不少上班族關注的理財課題。
台北富邦銀行今（22）日指出，2026年雖維持溫和成長與通膨趨緩，但市場波動仍可能頻繁，民眾運用年終獎金時，建議以「股優於債、債優於現金，多元加避險」為配置主軸，並降低單一國家、單一題材比重來提升投組韌性。
另外，因應11月美國期中選舉變數，選前可先把資產配置調整為「股票55%、債券45%」，選後再視市況拉高股票比重，同時在震盪期適度納入黃金作為避險保值工具。
股優於債、多元與避險，11月美選舉前建議「55/45 股債配」
北富銀分析，美國經濟有望避開週期性衰退，全球貨幣環境偏向寬鬆，有利風險性資產表現，但市場震盪仍難以避免。
因此在資產配置策略上，建議維持「股優於債、債優於現金，多元加避險」的基本原則，同時降低單一國家或單一投資題材的比重，以提升投資組合的韌性。
北富銀也提醒，11 月美國將舉行期中選舉，歷史經驗顯示，期中選舉前美股較容易出現下跌，建議投資人可在選前階段，將配置調整為股票 55%、債券 45%的比重配置，以因應可能的市場動盪，待選舉落幕後，再將提高股票部位。
此外，在市場震盪期間，黃金通常更能發揮其保值的特性，也是投組中可以適度加入的避險資產。
美股是亮點但估值偏高，亞洲新興市場具補漲空間
在股市布局方面，北富銀指出，美股仍是全球股市的主要亮點，AI 應用持續擴散，有助推升企業營收與獲利成長；不過，考量美股評價偏高，建議投資人以「全球股票」作為核心配置，並搭配估值相對合理、具成長潛力的市場。
具體而言，台灣、韓國、越南等新興亞洲市場，以及與美股連動性較低的印度，皆可作為分散配置的選項；相對之下，政治風險較高、匯率波動劇烈，且高度仰賴大宗商品循環的市場，則建議保持距離。
非美貨幣轉強但需留意基本面，短期內日澳紐長債宜避開
債券市場方面，北富銀表示，隨著利率波動趨緩與企業體質改善，高評級債券的投資吸引力提升，可搭配多邊機構債分散單一政府利率風險，並適度配置非投資等級債提高整體殖利率。
不過，短期內仍建議避開日本、澳洲、紐西蘭等具有升息預期的市場之長天期公債。以降低利率風險對投組的影響。
在匯市方面，北富銀指出，隨聯準會進入降息循環，而歐洲、日本央行可能維持按兵不動或回歸正常化政策，使利差收斂並帶動歐元、澳幣等非美貨幣走強。不過，美國在創新動能與經濟韌性上仍具優勢，美元在相對低檔區間仍不排除反彈可能。
新興市場貨幣普遍受惠於美元轉弱，但對於基本面較為脆弱、財政或經常帳赤字偏高的國家，如阿根廷、土耳其、印尼與菲律賓，仍須提高警覺、審慎面對。
小資、三明治、屆退族群年終獎金怎麼用？
針對不同族群的年終獎金運用，北富銀也提出分眾建議。
小資族可先預留一個月的生活預備金，其餘資金中約六至七成可投入基金或股票定期定額，剩餘部分則保留於市場回檔時逢低加碼，標的可選擇成長型或平衡型基金；若希望兼顧保障與累積，分紅保單則屬「穩中求盈」的選項。
若是上有老下有小的三明治族群，需在照顧家庭與財務負擔間取得平衡，建議先檢視房貸與其他負債，再透過成長與收益並重的平衡型基金、穩健配息的海外債券建立多來源現金流。同時，並搭配高保障型保單，作為家庭保障與中長期資產累積的工具。
至於退休或屆退族群，年終獎金則應以「穩健存放＋月月領取」為主軸，將生活必需資金與抗通膨資產清楚區分，投資配置可運用優利定存搭配投保組合提高現金流穩定度，而投資部分則以投資級債、多元收益基金為核心。
最後，針對高齡或高資產客群，可運用高齡信託、財產信託或還本型保單，兼顧防詐與傳承，讓退休金流穩定。
