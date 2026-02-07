年終獎金入袋防詐騙 善用查證工具

記者陳彥陵／專題報導

近年來，詐騙犯罪手法不斷翻新，類型橫跨投資、購物、交友等領域，詐騙風險已滲透民眾日常，尤其年關將近，官兵、民眾領取年終獎金，為資金大量流動的高峰期，也為詐騙集團創造了可乘之機。根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，假投資、網路購物及假交友等高居前列，顯示詐騙行為與民眾日常息息相關。

為提供國人快速查證與諮詢服務，內政部警政署165反詐騙諮詢專線與165全民防騙網整合詐騙電話、網站、LINE ID等資料，讓民眾可自行比對可疑訊息，並透過165全民防騙網公布最新詐騙趨勢與手法分析，讓查證不僅是求助管道，也成為預防工具。

此外，刑事警察局更成立「詐欺防制諮詢小組」，主動聯繫尚未意識到自己受騙的民眾，運用心理層面與被害經驗分析強化說服策略，協助受害者及時識破詐騙樣態。數位發展部亦推動反詐科技工具「網路詐騙通報查詢網」，結合AI與社群平臺詐騙訊息檢測機制，讓民眾可即時回報社群或App上可疑詐騙廣告或連結，有助於在源頭減少詐騙訊息曝光率，補強現有防詐網絡。

為加強識詐，數發部亦推出政府專屬短碼簡訊平臺「111」，讓民眾更容易辨識政府官方簡訊真偽；去年6月起，更將簡訊開頭新增接收者手機末3碼及發送機關名稱等識別資訊，透過三重驗證加強真偽辨別，降低民眾受騙的風險。

針對詐騙話術與心理層面，警政署刑事局詐欺犯罪防制中心督察陳培德說明，詐騙集團擅長搭配時事操作，如政府普發現金、熱門演唱會門票、災害募款或社會議題等，透過「名額有限」、「錯過就沒有」等話術，刻意營造急迫感，讓民眾在未經查證下匆忙行動，並利用LINE、Facebook等通訊與社群平臺建立信任，最終將資金轉入人頭帳戶或轉換為虛擬貨幣，以增加追查難度。

陳培德提醒，凡涉及金錢交易，特別是要求匯款至私人帳戶、面交或索取帳戶資料者，都應提高警覺並多方查證，異常高報酬更是明顯警訊；民眾若有疑慮，可隨時撥打165反詐騙專線或透過165打詐儀錶板查證，及早阻斷詐騙風險。

官兵、民眾可利用「165打詐儀錶板」了解詐騙趨勢與手法分析，提高自我警覺。（警政署提供）

詐騙集團擅長利用時事操作，企圖降低民眾警戒心。（記者陳彥陵攝）

警方與銀行合作執行臨櫃關懷阻詐情境示意圖。（行政院提供）