年終獎金入袋！ 彰化漁民東引抓逾千尾＂正頭烏＂

中部中心／李文華 彰化報導

第一批正頭烏終於來了！彰化線西鄉漁民，前進馬祖東引守候多日，終於抓到了1000隻的"正頭烏"，也就是所謂的洄游烏魚，第一批，一共收穫1000尾，漁民的第一筆年終獎金開心落袋！

一個人拿，一個人切，一個人挖，金黃色的烏魚子，在極短時間內，出現了。

一條條鮮嫩肥美的銀色烏魚，疊高高的，黃船長的漁船，在馬祖東引，守候將近半個月，終於迎來今年第一批"正頭烏"。

正頭烏，也叫洄游烏，在冬至前後，洄游產卵，天冷加上要產下下一代，烏魚們為了儲存能量，脂肪會大量堆積，因此肉質也會特別肥美。

而烏魚汛期，也就是產卵洄游季之前，"鎮港烏"，開始聚集，準備繁衍，此時所需的脂肪，沒有正頭烏來的多，因此鎮港烏體型，會比較小，兩種烏魚重量相差大約1台斤。





黃船長這趟，捕獲1000尾正頭烏，第一筆年終獎金入袋，不過船長也說，休息幾天，就要再次出海，希望能夠遇到，更大批烏金！

