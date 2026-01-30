年終獎金到手別花光 開立數位帳戶補財庫

年終獎金、紅包到手不要急著花，開立數位帳戶啟動財富計畫，還能領取銀行提供的專屬優惠。樂天銀行限時贈送「樂天胖達抱枕毯」，台新Richart新戶可獲200元用戶禮。聯邦New New Bank與遠銀Bankee數位帳戶提供50元超商即享券。王道銀行力推「O!Range Card」，開戶刷卡滿額就能帶走20寸飛狼行李箱。

樂天銀行為台灣3大純網銀之一，手機下載APP後動動手指就能輕鬆理財。即日起至2月28日首次開戶，並在推薦序號中輸入「CARDU」，成功開通帳戶後，於次月10日前將帳戶綁定Pi拍錢包、街口支付、全支付、icash Pay或悠遊付成功消費1次，樂天銀行就送「樂天胖達抱枕毯」，讓可愛的胖達陪伴客戶度過冬天。

廣告 廣告

台新銀行Richart則是目前國內市占率最大的數位帳戶服務，同樣可以全程線上開戶，除了單純儲蓄外，也能進行各類投資理財。即日起至3月31日新戶於指定網頁開辦成功並輸入專屬代碼「CARDU」，首次登入使用Richart APP就能領到用戶禮200元。

聯邦銀行數位帳戶「New New Bank」與遠東銀行社群銀行帳戶「Bankee」同步鎖定新鮮人，即日起新戶經由專屬連結進入系統申辦，成功開戶後不用綁定任何支付方案或刷卡消費，就能獲得2大超商50元即享券。也就是說，一口氣開立雙帳戶，不用任何條件即可賺到100元超商購物金。

王道銀行新發行「O!Range Card」簽帳金融卡，即日起至4月30日點選連結線上開戶就能領卡，用戶只要在核卡後45天內使用「O!Range Card」簽帳金融卡累積消費滿8,000元，就能獲得「O!Range Glow 20吋飛狼行李箱」，限量僅500個。搶在3月底前開戶成功，還能享有限期2個月的活儲優利，階梯型年利率最高8.8%，讓年終獎金自動「錢生錢」。

原文出處

延伸閱讀