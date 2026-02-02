年終獎金創15年新高 9成勞工春節仍想兼差

上班族年終獎金揭曉，但「有年終還想兼差」的人數也不少。根據人力銀行年終獎金調查顯示，今(2026)年企業平均年終獎金攀升至1.58個月，創下15年來新高；不過，近9成的勞工考慮在春節期間兼差賺外快，反映通膨壓力與生活成本上升，讓勞工即使年終彈升，仍然感到資金吃緊。

1111人力銀行調查顯示，已有65.4%的企業明確表示將發放年終獎金，另有27.3%仍在評估中，僅7.2%確定不發，整體態度雖偏審慎，但明顯優於去(2025)年。進一步觀察年終獎金水準，平均由去年的1.39個月，大幅提高至1.58個月，不僅連續回升，也衝上近15年來最高紀錄。

從企業調整幅度來看，約5成發放水準與去年持平，另有16.2%的企業年終較去年增加，僅9.5%出現縮水，顯示在景氣尚未全面明朗的情況下，多數業主選擇在控管成本與留才之間取得平衡。

交叉分析產業別，今年發送獎金「最大手筆」並非出口導向的科技業，而是金融與保險業，平均發給1.97個月，再度奪下冠軍；第2名為建築營造及不動產相關產業，平均1.79個月；第3名則為電子科技、資訊軟體與半導體產業，平均1.73個月；其後依序為運輸物流業1.72個月，醫療照護與環境衛生相關產業1.69個月。

1111人力銀行分析，金融業能夠續居年終獎金榜首，與整體獲利表現密切相關。去年13家金控合計獲利5,863億元，為史上次高，其中多數金控獲利成長，部分更刷新歷年新高，在回饋員工上更具底氣。建築營造與不動產相關產業方面，去年房市交易量雖跌至近8年新低，但仍有不少建案順利去化、現金入袋，加上專業技術人才培養不易，使年終獎金成為留才的重要工具。

科技與半導體產業則受惠於AI、高效運算與先進製程需求延續，產業前景支撐獲利表現；運輸物流業在空運、海運量能穩定與電商走揚帶動下，營運動能維持高檔。醫療照護產業則在長期缺工、專業門檻高的結構下，透過提高獎金降低人員流動。1111人力銀行指出，高年終產業普遍具備「獲利表現佳、專業門檻高、留才需求急迫」3大特徵。

不過，年終獎金水準回升，仍未完全抵銷勞工對年節支出的焦慮。yes123求職網「馬年春節上工調查」，有88.7%的受訪者打算在年節期間兼差，其中56.6%已經開始尋找工作機會；整體平均希望透過春節兼差賺進1萬7,133元，等同替自己「變相加薪」約36%。而87.2%偏好短期打工，熱門職務集中在賣場銷售、觀光景點服務、年貨大街銷售、外送與餐飲服務等。

企業端同樣展開搶人大戰，45.3%的業者透露春節期間有兼職人力需求，兼職時薪上限平均達234元，約為基本工資的1.2倍。小年夜至初三期間，67%企業會補償兼職人員紅包，平均約930元，加發正職員工紅包的比例更來到8成。

yes123求職網說明，在通膨壓力未解、年終獎金多寡仍有落差的情況下，農曆新年與228連假接續而至，內需服務業與人力密集產業短期用工需求提高，成為不少勞工選擇犧牲假期、換取現金流的重要選項。

