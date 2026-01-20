年終獎金創17年新高 啟動退休生活節稅理財

【記者柯安聰台北報導】內政部1月公布最新統計數據，台灣65歲以上人口已突破467萬，占總人口數的20.06%，正式邁入世界衛生組織定義的「超高齡社會」。人口結構劇變下，國人對退休規劃的關注度顯著提升，如何打造現金流以達成月領3萬元的退休生活「基本盤」，成為全民理財的首要課題。



傳統配息基金雖然曾是國人創造現金流的最愛，但在當前稅務環境下，配息須全額計入個人綜合所得稅，單筆股利若超過新台幣2萬元，還須負擔2.11%的二代健保補充保費，導致實領金額大打折扣。中租基金平台總經理蘇皓毅觀察，近年投資人對稅務成本更加敏感，開始轉向兼具提領與節稅優勢的「中租母子月月領」自製現金流機制。









蘇皓毅說明，「中租母子月月領」的核心在於將資金配置於「累積型（不配息）」的基金，透過系統自動贖回母基金的方式來打造現金流，投資人可依照個人需求，設定最高年化10%的提領率。相較傳統配息基金，關鍵差異在於「中租母子月月領」提領的資金屬於「資本利得」而非「配息收入」，享有顯著的免稅優勢，讓實領金額更完整。



中租基金平台統計，母子基金機制上線4年來忠實用戶持續增加，尤其2023年底推出創新提領機制「母子月月領、盈利Pay」後，精準滿足投資人對於現金流的需求，去年資產規模更強勢成長40%，申購留存率從78%躍升至86%，在台灣投資市場習慣短線進出的氛圍中，留存率逆勢攀升，反映投資人對紀律投資與自動化機制的信心。



新年伊始，正是檢視自身現金流需求與資產配置的最佳時機。根據求職網最新調查，2025年企業年終獎金平均值達1.44個月，創下17年來新高，蘇皓毅建議，上班族不妨善用這筆資金搭配「中租母子月月領」機制，為新的一年打造現金流來源，透過稅務優化與紀律提領雙管齊下，在追求穩定提領與資產累積間取得完美平衡，進而在超高齡時代的挑戰下，提前為自己描繪出更具安全感的退休藍圖。（自立電子報2026/1/20）