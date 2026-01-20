年終獎金勒？文大教職員查帳戶啥都沒有 校方：2/6發

中國文化大學有基層教職員出面投訴，原本預計在今（20日）發放年終獎金，但校方卻在沒有通知的情況下「突襲式延發」，這令許多教職員都無法接受，選擇公開爆料此事，對此，校方稍早也做出回應。

文化大學。（圖／翻攝自文化大學臉書）

文化大學教職員今天出面爆料，依照學校慣例，都會在1月20日這天發放當月薪水及年終獎金，不過稍早同仁查看帳戶時，卻發現年終獎金沒有入帳，校方在事前完全沒有任何公告、沒有公文、甚至連一封解釋的 Email 都沒有，突襲式延發獎金，也殺得所有仰賴這筆錢過年的基層同仁措手不及。

爆料者指出，校長王子奇年薪據傳達400萬元，這筆年終獎金可能只是數字，但對於基層員工來說，是過年返鄉、包給長輩紅包、以及支應台北高昂生活費的「救命錢」，「今年春節將至，校方卻在毫無溝通的情況下，片面決定延後發放，這種傲慢的行政風格，等同於在寒冬中對基層員工進行心理與經濟上的雙重霸凌。」

爆料者也提到，基層教職員的訴求，是希望了解校方為何在未經溝通的情況下變更發放慣例，「這筆預算去向為何？校方是否打算讓同仁在『年後』才領到過年的獎金？」

《自由時報》報導，文化大學表示，年終獎金會比照軍公教人員的發放日程，在春節前10天發放，今年因農曆過年時間較晚，除夕夜落在2月16日，所以會在2月6日發放。

