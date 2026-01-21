年終獎金去哪了？文大教職員查帳戶空白 校方回應了

記者柯美儀／台北報導

農曆春節即將到來，中國文化大學教職員爆料，今年校方未依慣例於1月20日發放年終獎金，事前也未公告或發送解釋，讓仰賴年終獎金過年的基層同仁措手不及，批評校方「行政作風傲慢」。對此，校方表示，年終獎金比照軍公教發放，今年農曆除夕在2月16日，故將獎金與二月薪資提前至2月5日最後上班日一併發放。

文化大學教職員爆料，依照校方慣例，每年1月20日應發放當月薪水及年終獎金，但近日同仁查看帳戶時，發現年終獎金未入帳。校方事前未公告、未發公文，甚至未發送任何解釋Email，使仰賴年終獎金過年的基層教職員措手不及，痛批「這種行政作風傲慢，對基層同仁造成心理與經濟上的雙重壓力。」

廣告 廣告

教職員表示，基層員工主要訴求，是希望了解校方未經溝通就變更發放慣例的原因，「這筆預算將去向何處？校方是否打算讓同仁年後才領到應得的過年獎金？」

對此，文化大學說明，該校年終獎金發放時間均比照軍公教人員發放日程，於春節前10日核發。每年均會視校方薪資發放日及全校休假時間彈性調整發放日程。今年農曆過年時間較晚，2月16日才是除夕，軍公教人員發放時間為2月6日，校方亦依往例發放。

文化大學補充，為配合軍公教發放日程並考量校內薪資發放日及休假安排，今年將年終獎金與二月薪資提前至該校最後上班日2月5日一併發放。

更多三立新聞網報導

盤點「歷年最難學測作文」！這3屆狂被點名 魔王題0分考生暴增2240人

濕冷低溫探7度！強烈冷氣團發威「這天回暖」 高溫20度↑

115學測／「1科目沒考好」恐明年見！師認證：99%頂大科系必看

創校60年「1私立大學」走入歷史！國立名校接手1/21掛牌

