年終獎金只給3600元！他嘆「是否該跳槽」 網友：一堆公司不給

年末將至，許多上班族開始期待公司的尾牙、年終獎金，但有民眾難過表示，公司這次年終獎金只發了3600元，感嘆自己也許該離職了。這貼文一出，釣出不少苦主哀號，淪「年終比慘大會」。

有民眾慘曝去年年終獎金只領到3600元，吸引許多苦主分享慘況。（示意圖／中天新聞）

該民眾在Threads發文，他透露這次只拿到年終獎金3600元，如此低的金額讓他懷疑，自己是不是該到人力網站尋找更好的去處。貼文吸引不少有類似經歷的苦主，紛紛留言，「我拿過2000多的，純粹因為老闆是個爛人，工作只看奉承不看能力」、「笑…我已經連續三年沒年終了 公司都說沒賺錢」、「沒有年終的地方很多喔！ 我們公司好像也沒有， 然後把特休搞得像年終， 過年加班三天，多兩三千塊的紅包」、「收過只給1800的」、「領過年終600」

有網友指出，年終獎金本就不在《勞基法》規定的範圍內，長照工作者甚至沒有年終獎金可言，也有人直言，「有給的就要感恩了，多得是沒給的」。

先前台北市政府勞動局說明，《勞基法》中，只有第29條提及獎金或紅利相關規定，即「事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利」。但員工年終獎金的權利來源，還是要看各公司的工作規則或勞動契約的內容，同時年終獎金性質是受公司當年度盈餘獲利狀況，分配給員工，較屬《勞基法》第29條規定內容，應屬「獎勵」性質。

