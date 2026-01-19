年終獎金可以不發嗎？律師曝案例直言「雇主的恩惠」 合約多1句話下場大不同

律師林正椈直言年終是「雇主的恩惠」。示意圖／資料畫面

再不到一個月就要過年了，不少公司除了辦尾牙，也發出年終紅包犒賞員工，不過幾家歡樂幾家愁，不少人好奇，若年終拿得太少，是否可以主張權利，對此律師也直白說了，「多半是行不通的」。

年終不一定要給！律師曝「失敗案例」：雇主恩惠

律師林正椈在臉書發文指出，根據我國法律規定與相關法院判決，都將年終獎金排除在工資之外，歸類在「具有恩惠、勉勵性質」的給與，簡單來說，雇主有權限是否要發放年終獎金，並不是義務給付的工資，「透過訴訟主張要求給付年終獎金，多半是行不通的。」

她也舉例，過去才有勞工主張「先前數年都有穩定發放」來爭取年終獎金，遭法院駁回，認為「每年的發放都是雇主歷年的決議，無法因為先前慣例得出雇主有給付義務」。此外，也有勞工主張「應與其他領取相應的年終數目」，也遭法院否決，認為「雇主有權依照個別員工情況決定是否發給年終獎金」。

律師林正椈直言年終是「雇主的恩惠」。圖／翻攝自正椈律師 法律問題 三振出局 粉專

有例外！律師曝勞動契約「多這句話」雇主就該給年終

不過有一項情況例外，林正椈指出，若勞動契約中明確提及「保障年薪N個月」或是「保證年終N個月」，且留有書面證據，法院就會認定雙方有相關約定，要求雇主應受契約約束，「若是雇主無故取消年終獎金，此時勞工就有權利要求雇主補足」。



