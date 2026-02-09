年終獎金好少「想衝去問主管」！網狂勸退 他曝：同事成功爭取

生活中心／彭淇昀報導

近期各家企業紛紛舉辦尾牙，也陸續犒賞員工發放年終獎金。不過一名女上班族坦言，公司給的年終獎金並不如預期，因此好奇拋問大家是否會去找主管問原因。貼文曝光後，不少網友紛紛勸退，但也有人建議離職，年後找新工作；此外，還有分享上訴成功的案例。

原PO在Threads上發文表示，最近領到年終獎金，但金額並不如預期，因此也好奇問大家，若不滿意會不會直接去問主管原因。

貼文曝光後，不少網友紛紛勸退，「問了也是白問，不是打發你就是再給妳畫餅」、「通常問了也不會改變」、「何必問，他都用金額告訴你答案了，接下來換你用行動讓他明白，他有讓你多不高興」、「問了可能更不開心」；還有網友建議，「想辦法再賺更多即可」、「年後找新的工作」。

不過也有人分享例外，同事看到年終獎金後不太滿意，跑去找主管談話後，「他爭取成功了！」

